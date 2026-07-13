Hơn 100 thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026

Từ ngày 12-25/7/2026, 105 thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn.”

​

Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), từ ngày 12-25/7/2026, 105 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn.”

Theo chương trình dự kiến, các đại biểu tham dự Trại hè sẽ đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa. Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại hè Việt Nam là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Qua hơn hai thập kỷ, chương trình đã thu hút hàng nghìn thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương, đất nước./.