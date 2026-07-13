Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 13/7 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng gặp lại Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru sau hai năm, kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8/2024 của ông trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Đại tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Việt Nam ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò tích cực hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Đại tướng mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược của mỗi bên, đồng thời đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản hồi đầu tháng 5 vừa qua đã tạo động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thể hiện quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng; đồng thời cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Đại tướng cũng cho biết quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục được củng cố và phát triển trên nền tảng những kết quả đạt được trong giai đoạn ông Kihara Minoru giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Đại tướng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Về phần mình, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru bày tỏ vui mừng được gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang tại Tokyo và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai Bộ Quốc phòng.

Khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, ông Kihara Minoru nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản ủng hộ quân đội hai nước tăng cường hợp tác, tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, qua đó đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm Trường Tham mưu Liên quân Nhật Bản tại Tokyo. Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Đón đoàn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Thứ trưởng Văn phòng Nội các Nhật Bản Miyazaki Masahisa cùng Ban Giám đốc nhà trường. Tại đây, đoàn đã trao đổi xã giao, nghe giới thiệu về quá trình đào tạo của nhà trường và tham quan một số lớp học./.

Thúc đẩy các dự án biểu tượng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Việt Nam mong muốn JICA nghiên cứu các khoản vay ODA ưu đãi cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phối hợp thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước.