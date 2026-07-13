Giá vàng giảm hơn 1% trước lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao

Giá vàng giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 13/7 tại thị trường châu Á, khi lo ngại về việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đẩy giá dầu tăng mạnh, qua đó làm gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao để kiềm chế áp lực lạm phát do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 13/7 GMT (14 giờ 35 phút ngày 13/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 4.060,49 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 giảm 1%, xuống 4.069,50 USD/ounce.

Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhau.

Ngày 12/7, Iran tuyên bố đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh, đồng thời cho biết tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Trong bối cảnh đó, giá dầu tăng khoảng 4%, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt đi lên, trong khi thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm.

Theo ông Nicholas Frappell, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường tổ chức tại ABC Refinery, câu hỏi đặt ra là nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong thời gian dài, liệu điều này có tạo ra tác động giảm phát trong tương lai hay không. Khi nhu cầu suy yếu kéo theo hoạt động kinh tế chậm lại, yếu tố này có thể trở thành động lực hỗ trợ giá vàng.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi phiên điều trần bán niên đầu tiên của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trước Quốc hội, cùng loạt số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ tháng 6/2026, nhằm tìm thêm manh mối về triển vọng tăng trưởng kinh tế, lạm phát và chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, các phát biểu trong ngày của Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman và Thống đốc Fed Christopher Waller cũng sẽ được thị trường theo dõi sát sao để đánh giá quan điểm của Fed về lộ trình lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát có dấu hiệu gia tăng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo có 72% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, tăng từ tỷ lệ khoảng 63% của tuần trước.

Dữ liệu công bố ngày 11/7 cũng cho thấy các quỹ đầu cơ trên sàn COMEX đã giảm 1.964 hợp đồng mua ròng vàng, xuống còn 114.854 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 7/7, sau ba tuần liên tiếp gia tăng vị thế mua.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,5% xuống 58,35 USD/ounce; giá bạch kim giảm 0,5% xuống 1.619,72 USD/ounce; trong khi giá palladium giảm 1,5%, còn 1.257,82 USD/ounce.

Tại Việt Nam, phiên chiều 13/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,4-148,42 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng phiên đầu tuần Sáng nay, giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đồng thời tỷ giá USD tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại.