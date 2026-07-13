Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 2/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất đối với cùng kỳ kể từ năm 2013, khi tình trạng thiếu hụt chip nhớ kéo dài làm tăng chi phí sản xuất, đẩy giá bán thiết bị lên cao và ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo ước tính sơ bộ do hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Counterpoint cho rằng tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính khiến thị trường tiếp tục suy yếu.

Gần đây, các nhà cung cấp chip nhớ ưu tiên phân bổ sản lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI), thay vì lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Điều này khiến giá chip nhớ tiếp tục tăng, buộc các nhà sản xuất điện thoại phải chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán, đặc biệt ở phân khúc phổ thông và tầm trung.

Trong bối cảnh thị trường chung suy giảm, Apple là một trong số ít doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực. Hãng này tăng 3% lượng máy xuất xưởng trong quý 2, qua đó nâng thị phần toàn cầu lên mức kỷ lục 20%.

Theo Counterpoint, nhu cầu ổn định đối với dòng iPhone cao cấp cùng việc Apple vẫn giữ nguyên giá bán đã giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo Apple cũng có thể sẽ điều chỉnh tăng giá trong những tháng tới do áp lực chi phí linh kiện.

Samsung giành lại vị trí dẫn đầu thị trường với 24% thị phần, nhờ doanh số khả quan của dòng điện thoại Galaxy S26, nguồn cung sản phẩm được cải thiện và mức tăng giá tương đối thấp tại một số thị trường trọng điểm như Ấn Độ và khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, Xiaomi, Oppo và Vivo ghi nhận mức giảm lượng xuất xưởng mạnh nhất trong nhóm năm nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Counterpoint nhận định các hãng này chịu tác động lớn hơn từ việc giá linh kiện tăng do danh mục sản phẩm tập trung chủ yếu ở phân khúc phổ thông và tầm trung.

Counterpoint tiếp tục giữ nguyên dự báo lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu sẽ giảm khoảng 14% trong cả năm 2026. Hãng nghiên cứu này cũng cho rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ nhiều khả năng sẽ còn kéo dài đến năm 2027, tiếp tục tạo sức ép đối với ngành sản xuất điện thoại thông minh./.

Cuộc đua thiết bị hậu "điện thoại thông minh" Sau giai đoạn phát triển bùng nổ của điện thoại thông minh (smartphone), ngành công nghệ lại đang dần chuyển hướng để tìm kiếm thế hệ thiết bị điện tử kế nhiệm.

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