Đà Nẵng: Tìm lại Tên cho những Anh hùng bất tử tại Hang Đá Sập

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chính thức khởi động hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh năm 1969 tại Hang Đá Sập, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm.

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Hà Nha vừa tổ chức lễ động thổ, chính thức bắt đầu công tác khảo sát, quy tập tại Hang Đá Sập (thôn Lâm Tây).

Trong kháng chiến chống Mỹ, Hang Đá Sập (hay Hang K600) từng là trạm trung chuyển hậu cần chiến lược của Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị Thương nghiệp K600. Ngày 25/4/1969, máy bay Mỹ trút bom vùi lấp cửa hang, khiến 8 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đây. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, di vật và phần xương cốt của các liệt sĩ mới bắt đầu được tìm thấy.

Dù địa hình rừng núi hiểm trở và lòng hang chật hẹp còn sót lại nhiều bom đạn, lực lượng vũ trang thành phố vẫn quyết tâm bám trụ, lập lều bạt dã chiến. Với mệnh lệnh từ trái tim, toàn đội đang nỗ lực vượt khó để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà../.