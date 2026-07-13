Công tác lý luận phải đồng hành, bắt nhịp cùng tiến trình đổi mới của đất nước

Chiều 13/7, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và định hướng tại Hội nghị, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, đánh giá cao nền tảng vững chắc mà Hội đồng đã xây dựng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ông nhấn mạnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, tư duy mới và những đột phá mới, do đó, công tác lý luận tuyệt đối không thể tụt hậu mà phải đồng hành, bắt nhịp cùng tiến trình đổi mới của đất nước.

Chỉ đạo về công tác tổ chức bộ máy, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn yêu cầu việc sắp xếp cơ quan Hội đồng phải được thiết kế linh hoạt, hợp lý, đáp ứng được bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đối với hai nhiệm vụ "đại tổng kết" là 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo cần phải triển khai khẩn trương ngay trong hai năm 2026 và 2027, tránh để sang các năm sau do chuẩn bị cho Đại hội XV của Đảng.

Đặc biệt lưu tâm đến sự biến đổi của thời đại, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn yêu cầu Hội đồng nghiên cứu, chuẩn hóa khái niệm, thuật ngữ lý luận mới mang tính thời đại trong các nghị quyết gần đây của Đảng để tạo thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng và xã hội.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Trên phương diện giáo dục, đào tạo, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn định hướng một sự chuyển đổi mô hình sâu sắc. Công tác giảng dạy lý luận cần chuyển sang phương thức sử dụng chuyên gia đồng giảng, tiến tới xây dựng chế độ tự học tập suốt đời trên nền tảng số với các cơ chế kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần có tư duy mới: không chỉ dừng lại ở việc xử lý từng vụ việc đơn lẻ, mà phải chuyển trạng thái sang bảo vệ toàn bộ "không gian nhận thức tư tưởng trên nền tảng số."

Đây là một yêu cầu rất mới, đòi hỏi sự tích hợp liên ngành cao độ và cơ chế phối hợp tác chặt chẽ giữa Hội đồng với các cơ quan chức năng.

Trên phương diện đối ngoại trao đổi lý luận, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn chỉ đạo cần biến các hoạt động trao đổi lý luận, hợp tác học thuật với các đối tác quốc tế trở thành những công cụ đắc lực phục vụ trực tiếp cho công tác đối ngoại Đảng.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, 6 tháng đầu năm là giai đoạn mang tính chuyển tiếp rất có ý nghĩa giữa nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031.

Mặc dù trong quá trình chuyển giao và kiện toàn bộ máy, Hội đồng đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ với tư cách là cơ quan thường trực, nổi bật là việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIV, biên soạn các tài liệu phục vụ việc giới thiệu văn kiện, và đặc biệt là xuất bản công trình mang dấu ấn của nhiệm kỳ trước: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam.”

Hội đồng đang gánh vác hai nhiệm vụ "đại tổng kết" rất nặng nề là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ khâu lập đề cương, hướng dẫn tổng kết đến việc thành lập và vận hành các nhóm tổng kết.

Đánh giá về tính thực chất của các kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng được thể hiện trên 3 phương diện cốt lõi: kiện toàn đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng; nâng cao chất lượng của các công trình, các sản phẩm; vai trò kết nối thông qua các tiểu ban, nhóm chuyên gia tư vấn cấp cao và ban thư ký.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng, Giáo sư-Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong nước diễn ra mạnh mẽ, Hội đồng đã chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc bảo đảm tiến độ đề ra.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Dấu ấn chuyên môn nổi bật nhất trong 6 tháng qua là Hội đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV, tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị trung tâm thống nhất, toàn diện, ngắn gọn và dễ hiểu.

Hội đồng đã hoàn thành biên soạn 4 tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Văn kiện Đại hội XIV dành cho nhiều đối tượng khác nhau, từ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, đảng viên cho đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Hội đồng đã chắt lọc kết quả của Chương trình KX.04/21-25 phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Văn kiện; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện thuyết minh Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030” (Chương trình KX.04/26-30).

Trên lĩnh vực đối ngoại, Hội đồng đã phát huy tốt vai trò đầu mối, chủ trì chuẩn bị các đề án, tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền tại Nhật Bản, Đức, Trung Quốc và Lào.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Hội đồng sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, Hội đồng sẽ đưa vào triển khai Chương trình KX.04/26-30; tổ chức các Kỳ họp thứ 3, thứ 4; phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng Mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị toàn quốc và đặc biệt là tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (30/10/1996-30/10/2026)./.

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