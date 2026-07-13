Chính trị

Điện chia buồn cựu Quốc vương Qatar từ trần

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi điện chia buồn tới Quốc vương, Thủ tướng và lãnh đạo Hội đồng Shura của Qatar trước sự ra đi của cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Được tin cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani từ trần, ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani;

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani;

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Shura (Shura Council) Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani./.

(TTXVN/Vietnam+)
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