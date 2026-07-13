Điện chia buồn cựu Quốc vương Qatar từ trần

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp, chủ trương hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Qatar trong những năm tới chính là đạt được hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.