Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Ngày 13/7, tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng thăm Nhật Bản từ ngày 12-15/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi.

Tại cuộc hội kiến với Chánh Văn phòng Nội các, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò ngày càng tích cực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru chào đón Đại tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Đại tướng bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản nhằm thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược của cả hai nước. Đại tướng cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản vào đầu tháng 5 năm nay là dấu mốc quan trọng, tạo động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru, từng thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 8/2024, sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng phát triển.

Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang tại thủ đô Tokyo. Ông Kihara Minoru nhấn mạnh Nhật Bản luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên cơ sở khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi đã hội đàm cấp cao tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Hội đàm cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Đại tướng nhấn mạnh chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng; tăng cường quan hệ tin cậy, gắn bó, thực chất, hiệu quả giữa hai Bộ Quốc phòng và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện của hai nước.

Hai bộ trưởng đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không.”

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng tại hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản vừa qua đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh và cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản hàng năm dành các suất học bổng chuyên ngành quân sự cho cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho học viên quân sự Việt Nam. Đại tướng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Nhật Bản sang dự các khóa học quan chức quốc phòng quốc tế và tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi duyệt đội danh dự. (Ảnh: Xuân Giao /TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bộ trưởng Koizumi khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Koizumi nhắc lại chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Việt Nam vào tháng 5/2026, trong đó hai bên đã công bố sáng kiến Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP); cuộc gặp giữa Bộ trưởng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua... Bộ trưởng Koizumi cho rằng các chuyến thăm là minh chứng cho thấy sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, việc phối hợp chặt chẽ và củng cố quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng là cơ sở nền tảng để hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bày tỏ sự nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Koizumi khẳng định Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương xứng tầm với mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Miyazaki Masahisa chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm và làm việc tại Trường Tham mưu Liên quân. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Cũng trong ngày 13/7, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Trường Tham mưu Liên quân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Đón đoàn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Miyazaki Masahisa; Phó Đô đốc Takada Tetsuya, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các chỉ huy cấp cao các lực lượng trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Phó Đô đốc Takada Tetsuya, Hiệu trưởng Trường Tham mưu Liên quân, đã thuyết trình giới thiệu về nhà trường. Sau khi lắng nghe bài thuyết trình, Đại tướng Phan Văn Giang đã có một số ý kiến trao đổi về hệ thống đào tạo sỹ quan cấp cao của trường.

*Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 12/7, Đại tướng Phan Văn Giang đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại tướng Phan Văn Giang nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện của cộng đồng Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tại buổi gặp gỡ, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, báo cáo những kết quả đáng chú ý của cộng đồng, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và hướng về quê hương đất nước. Phó Giáo sư Lê Đức Anh-giảng viên Đại học Tokyo, Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, nhấn mạnh nguyện vọng của các nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản muốn chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng hướng về Tổ quốc./.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Chiều 13/7 tại Tokyo, Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hơn.

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