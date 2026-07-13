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Ấn Độ bác thông tin từ chối thỏa thuận thương mại với Mỹ

Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal khẳng định thông tin New Delhi từ chối một thỏa thuận thương mại nhanh với Mỹ là sai sự thật, đồng thời cho biết hai bên vẫn tích cực thúc đẩy đàm phán.

Ngọc Thúy
Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ngày 13/7, Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal bác thông tin cho rằng New Delhi đã từ chối ký kết một thỏa thuận thương mại nhanh với Mỹ, khẳng định các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn đang được thúc đẩy nhằm đạt được một thỏa thuận cân bằng và cùng có lợi.

Trước đó, hãng Reuters dẫn lời một số quan chức và nhà phân tích cho rằng Ấn Độ đã không chấp nhận một thỏa thuận thương mại được đẩy nhanh với Mỹ và lựa chọn chờ đợi các điều khoản thuận lợi hơn, trong bối cảnh New Delhi mở rộng quan hệ với các đối tác thương mại khác, giảm thiểu rủi ro kinh tế và củng cố vị thế chính trị trong nước.

Trên mạng xã hội X, ông Goyal nhấn mạnh: "Thông tin này hoàn toàn sai sự thật, vô căn cứ và gây hiểu nhầm." Ông cho biết đã có các cuộc làm việc hiệu quả với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trong chuyến thăm New Delhi hồi tháng Sáu vừa qua.

Theo Bộ trưởng Goyal, hai bên đã tái khẳng định cam kết hướng tới một thỏa thuận "cân bằng, có ý nghĩa về mặt thương mại và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng ở cả hai nước." Ông cũng cho biết các nhóm đàm phán của hai bên vẫn đang tích cực làm việc để đạt được mục tiêu này.

Phát biểu của ông Goyal được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ và Mỹ đang tiếp tục đàm phán nhằm sớm đạt được thỏa thuận thương mại song phương, một nội dung được hai bên kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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