Hàn Quốc tìm thấy thi thể thủy thủ mất tích gần Đường giới hạn phía Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 13/7, Hải quân Hàn Quốc cho biết đã tìm thấy thi thể một quân nhân mất tích khi làm nhiệm vụ trên tàu khu trục tại vùng biển gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) ở khu vực biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, sau gần một ngày triển khai công tác tìm kiếm.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Hải quân Hàn Quốc, cho hay vào khoảng 5h58’ (giờ địa phương) cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và trục vớt thi thể quân nhân này tại khu vực cách thị trấn Geojin, huyện Goseong của tỉnh Gangwon khoảng 52 km về phía Đông.

Trước đó, Hải quân Hàn Quốc đã phối hợp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này huy động khoảng 10 tàu cùng nhiều máy bay tham gia tìm kiếm sau khi nhận được thông tin về vụ mất tích.



Theo điều tra ban đầu, quân nhân trên đang làm nhiệm vụ tuần tra trên một tàu khu trục hoạt động tại vùng biển cách thị trấn Geojin khoảng 50 km về phía Đông.

Người này được cho là xuất hiện lần cuối trong khoảng thời gian từ 0h đến 2h ngày 12/7, khi sỹ quan trực ban tiến hành kiểm tra tuần tra nội bộ trên tàu. Đến ca trực lúc 8h cùng ngày, thủy thủ trên không có mặt và vụ việc được xác định là mất tích.



Do khu vực xảy ra vụ việc trên nằm gần NLL trên vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên nên quân đội Hàn Quốc đã phát thông báo về vụ mất tích tới phía Triều Tiên thông qua Mạng lưới thông tin hàng hải thương mại quốc tế, hệ thống mà Triều Tiên cũng có thể tiếp nhận.

Hải quân Hàn Quốc hiện đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ mất tích nói trên và hoàn tất các thủ tục liên quan./.

Hải quân Hàn Quốc lần đầu tổ chức tập trận cơ động cấp hạm đội Trong huấn luyện phòng không, tàu ROKS Seoae Ryu Seong-ryong cũng đã thực hiện diễn tập phát hiện, đánh chặn máy bay và tên lửa dẫn đường trong điều kiện mô phỏng thời chiến ở vùng biển phía Đông.

​