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Tập đoàn phần mềm lớn nhất Ấn Độ đặt cược vào tương lai Trí tuệ Nhân tạo

Tập đoàn TCS bước vào cuộc đua nhân tài trực tiếp với các "ông lớn" Microsoft, OpenAI hay Anthropic mặc dù lãnh đạo TCS chưa nêu rõ công ty sẽ tuyển dụng mới hay đào tạo lại nhân sự hiện có.

Minh Hằng
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn dịch vụ phần mềm lớn nhất Ấn Độ Tata Consultancy Services (TCS) đang lên kế hoạch xây dựng đội ngũ lên tới 8.900 kỹ sư làm việc trực tiếp với khách hàng để triển khai các giải pháp Trí tuệ Nhân tạo (AI), đồng thời tích cực tìm kiếm các thương vụ thâu tóm trong lĩnh vực này với hy vọng Trí tuệ Nhân tạo sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

Giám đốc điều hành (CEO) TCS, ông K Krithivasan cho biết công ty đặt mục tiêu phân bổ từ 1% đến 1,5% tổng nhân sự đảm nhận vai trò kỹ sư tuyến đầu.

Dựa trên quy mô nhân sự tính đến cuối tháng 6/2026, lực lượng này sẽ dao động từ 5.900 đến 8.900 người. Lực lượng kỹ sư tuyến đầu sẽ bám sát khách hàng nhằm tăng tốc quá trình ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và tinh chỉnh các công cụ cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế.

Kế hoạch này đưa TCS bước vào cuộc đua nhân tài trực tiếp với các "ông lớn" như Microsoft, OpenAI hay Anthropic. Hiện ông Krithivasan chưa nêu rõ công ty sẽ tuyển dụng mới hay đào tạo lại nhân sự hiện có.

Song song với việc phát triển nhân sự, Giám đốc Tài chính (CFO) Samir Seksaria cho biết TCS đang đánh giá các mục tiêu thâu tóm tiềm năng trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, bảo mật dữ liệu và an ninh mạng.

Đây là bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý của tập đoàn có trụ sở tại Mumbai, bởi cho đến cuối năm 2025, TCS vẫn chủ yếu dựa vào tăng trưởng tự thân và "nói không" với M&A.

Hiện TCS duy trì ngân sách khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để phát triển nhân tài, đào tạo nội bộ và tuyển dụng các vị trí ngách trong công nghệ lõi Trí tuệ Nhân tạo.

Bước đi của TCS diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại Trí tuệ Nhân tạo có thể "đảo lộn" ngành dịch vụ công nghệ thông tin trị giá 315 tỷ USD của Ấn Độ bằng cách làm giảm nhu cầu kỹ sư, rút ngắn thời gian dự án và làm giảm biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, CEO Krithivasan đã bác bỏ quan điểm cho rằng Trí tuệ Nhân tạo sẽ phá vỡ mô hình gia công phần mềm truyền thống. Ông lập luận các doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều mô hình Trí tuệ Nhân tạo đa dạng, do đó họ bắt buộc phải cần đến các đối tác am hiểu sâu sắc hệ thống như TCS để tích hợp, quản lý luồng dữ liệu và đưa Trí tuệ Nhân tạo vào vận hành trơn tru thay vì chỉ dựa vào lợi thế nhân công giá rẻ.

Bất chấp những triển vọng lạc quan, báo cáo tài chính mới nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu từ Trí tuệ Nhân tạo của TCS tính theo cơ sở thường niên đã chậm lại ở mức 13% trong quý 1/2026, so với mức 28% của quý trước đó.

Dù vậy, ông Krithivasan vẫn kỳ vọng mảng kinh doanh cốt lõi này có thể duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn ở mức 25%/quý, đồng thời thừa nhận lộ trình này sẽ có những biến động nhất định chứ không thể đi lên theo đường thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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