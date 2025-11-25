UAV do thám của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc rơi xuống Hoàng Hải

Theo AA, truyền thông Hàn Quốc đưa tin sáng 24/11, một thiết bị bay không người lái (UAV) do thám của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã rơi xuống Hoàng Hải.

Tờ Korea JoongAng dẫn thông cáo của Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho hay nguyên nhân vụ rơi của thiết bị MQ-9 Reaper hiện chưa được xác định.

Thiết bị do thám này do Phi đội Trinh sát Viễn chinh 431 đóng tại căn cứ không quân Kunsan vận hành.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ thường lệ, thiết bị đã gặp sự cố và rơi xuống vùng biển gần đảo Maldo-ri thuộc Okdo-myeon, thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla. Không có thương vong hay thiệt hại tài sản công, và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Vụ việc xảy ra 2 tháng sau khi USFK chính thức xác nhận triển khai thường trực các thiết bị MQ-9 Reaper trên bán đảo Triều Tiên vào tháng 9.

Tháng 6 vừa qua, Hàn Quốc tạm thời đình chỉ toàn bộ đội máy bay tiêm kích KF-16 sau khi một chiếc bị hư hại trong cuộc diễn tập không quân chung với Mỹ tại Alaska.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, tháng trước, một máy bay tiêm kích và một trực thăng của Hải quân Mỹ đã rơi xuống Biển Đông trong 2 vụ việc riêng rẽ.

Hiện có hơn 28.500 binh sỹ Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên theo hiệp ước phòng thủ chung giữa Washington và Seoul./.

Hai máy bay của Hải quân Mỹ gặp sự cố rơi xuống biển Hai máy bay Hải quân Mỹ gồm tiêm kích và trực thăng đã rơi xuống biển trong khi thực hiện nhiệm vụ, tất cả thành viên phi hành đoàn đều an toàn, nguyên nhân sự cố đang được điều tra.