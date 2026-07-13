Vụ tai nạn đường thủy tại Phú Quốc: Đưa thi thể du khách Ấn Độ tử nạn về nước

Chiều 13/7, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục bàn giao, đưa thi thể 15 du khách Ấn Độ tử vong trong vụ lật canô tại Phú Quốc ngày 11/7, lên chuyến bay lúc 18 giờ về Ấn Độ, theo đúng nguyện vọng của gia đình các nạn nhân.

Sở Ngoại vụ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho thân nhân nạn nhân, đồng thời làm việc với các bệnh viện, đơn vị pháp y và đơn vị dịch vụ được phía Ấn Độ ủy quyền, bảo đảm việc tiếp nhận, bảo quản, bàn giao và hồi hương các thi thể nạn nhân diễn ra nhanh chóng, đúng quy định pháp luật, phù hợp với phong tục, tín ngưỡng và yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Được biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ngay trong chiều 11/7, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 2 Tổ công tác hỗ trợ pháp lý và tiếp đón thân nhân nạn nhân; thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, chính quyền tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc, các lực lượng chức năng Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh xử lý kịp thời các thủ tục lãnh sự, hậu sự và hỗ trợ thân nhân nạn nhân.

Tối 12/7, Tổ công tác của Sở Ngoại vụ thành phố đã có mặt và phối hợp xử lý thủ tục tiếp nhận, bảo quản thi thể của 15 nạn nhân được vận chuyển từ Phú Quốc về Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Sở Ngoại vụ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam để hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ thân nhân người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phối hợp kịp thời, chuyên nghiệp, trách nhiệm và nhân văn của các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có các đơn vị của Bộ Ngoại giao, tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc./.

Lật cano ở Phú Quốc: Chuyển nạn nhân cuối cùng lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị Các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ y tế cơ sở tiến hành hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.