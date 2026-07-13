Vụ lật canô: Nạn nhân nặng nhất tạm ổn định khi chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều 13/7, nạn nhân nặng nhất trong vụ lật canô tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bác sỹ Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, sáng 12/7, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang theo các trang thiết bị y tế hiện đại có mặt tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc để hội chẩn, đánh giá tình hình và tiến hành cấp cứu, điều trị cho nạn nhân.

Nạn nhân được đưa về đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Nam nạn nhân bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não; đồng thời mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các bác sỹ đã quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. “Đây là ca can thiệp đặc biệt khó do tổn thương mạch vành phức tạp và bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp. Việc sử dụng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu não,” bác sỹ Trần Thanh Linh cho biết thêm.

Sau hơn 2 giờ can thiệp, êkíp bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tái thông thành công mạch vành, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động cho người bị nạn.

Khi tình trạng tạm ổn định, các bác sỹ đề xuất chuyển nạn nhân bằng đường hàng không về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Để đảm bảo an toàn, trong quá trình vận chuyển, các bác sỹ đã thiết lập hệ thống hồi sức chuyên sâu, bao gồm: máy thở, các thiết bị theo dõi và phương án dự phòng ECMO.

Đến thời điểm tiếp nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng nạn nhân vẫn trong tình trạng rất nặng, các chỉ số huyết động và oxy máu đang có dấu hiệu cải thiện.

Dự kiến, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục triển khai hội chẩn đa chuyên khoa, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu, mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất cho người bệnh.

Liên quan đến vụ việc, Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 15 thi thể trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng này./.

Bộ Ngoại giao khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật canô ở Phú Quốc Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã trực tiếp đến hiện trường để phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các nạn nhân.