Bệnh nhân ghép gan thứ 11 tại Bệnh viện Trung ương Huế được ra viện

Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V, sinh năm 1963, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị sau ca ghép gan thành công từ người hiến chết não.

Bệnh nhân nhập viện ngày 13/6, với bệnh lý xơ gan giai đoạn cuối. Trước đó, người bệnh đã đăng ký ghép tạng tại Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, trong quá trình phẫu thuật và điều trị sau ghép, ê-kíp gặp một số biến chứng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tích lũy cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, các bác sỹ đã xử trí kịp thời, giúp bệnh nhân phục hồi tốt.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng gan hồi phục và đủ điều kiện xuất viện.

Đây là ca ghép gan thứ 11 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế; đồng thời, cũng là lần thứ hai bệnh viện hoàn toàn làm chủ quy trình lấy và ghép đa tạng (tim, gan, thận, giác mạc) tại đơn vị.

Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế, từ đánh giá người hiến, lấy và bảo quản tạng, phẫu thuật ghép, hồi sức đến chăm sóc sau ghép.

Toàn bộ chương trình ghép đa tạng có khả năng được triển khai đồng thời tại 7 phòng mổ của Bệnh viện, thể hiện năng lực phối hợp đa chuyên khoa và là nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép đa tạng./.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não Trong khoảng một tuần, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công nhiều ca ghép mô, tạng gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 10 ca ghép thận, 2 ca ghép chết não và 2 ca ghép giác mạc.