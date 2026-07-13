Gia Lai chuyển từ "xử lý dịch" sang "quản trị nguy cơ" sốt xuất huyết

Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, thời điểm bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng. Trước diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, ngành y tế tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động kiểm soát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, hạn chế thấp nhất số ca mắc nặng và tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai, trong tuần 27 (từ ngày 1-7/7), toàn tỉnh ghi nhận 220 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 80 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh ghi nhận 2.532 ca mắc, tăng 1.531 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tuần phát sinh thêm 6 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm 2026 lên 157. Hiện vẫn còn 40 ổ dịch đang hoạt động tại nhiều xã, phường trên địa bàn; trong đó tập trung ở Chư Păh, Ia Boòng, Ia Púch, Pleiku, Biển Hồ và một số địa phương khác.

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng yêu cầu, toàn ngành chuyển mạnh phương thức phòng, chống dịch từ "xử lý dịch" sang "quản trị nguy cơ;" chủ động giám sát, dự báo và ứng phó với các tình huống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi xuất hiện; tổ chức tập huấn, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết cho đội ngũ y tế; bảo đảm đầy đủ thuốc, dịch truyền và các điều kiện điều trị, đồng thời chuyển tuyến kịp thời đối với các trường hợp có dấu hiệu nặng nhằm hạn chế tối đa tử vong.

Lực lượng y tế, chính quyền địa phương và người dân xã Biển Hồ, Gia Lai ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại tuyến y tế cơ sở.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục giám sát chặt các địa bàn có số ca mắc cao, duy trì xử lý các ổ dịch đang hoạt động tại Đức Cơ, Ia Nan và nhiều địa phương khác; đồng thời phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực giám sát và phòng, chống sốt xuất huyết Dengue nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch trên địa bàn.

Ngành y tế khuyến cáo, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt loăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà, ngủ màn kể cả ban ngày. Người dân cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi người hoặc có các dấu hiệu cảnh báo để được thăm khám, điều trị kịp thời; góp phần hạn chế các trường hợp diễn biến nặng./.

Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết tại Gia Lai Tỉnh Gia Lai ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2026 tại xã Biển Hồ, nơi đang là điểm nóng với 3 ổ dịch đang hoạt động và mật độ bọ gậy vượt ngưỡng.