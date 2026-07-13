Che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền trong vụ thực phẩm giả tại Herbitech

Sau 1 ngày xét hỏi, ngày 13/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” từ 8-9 năm tù cho tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Khiêm phải chịu là từ 23-26 năm tù.

Vợ của Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ (quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động Công ty Herbitech) bị đề nghị từ 6-7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Huệ là từ 11-13 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Vũ Khiêm được Viện Kiểm sát xác định là chủ mưu trong vụ án, là bị cáo duy nhất bị truy tố về 3 tội danh gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền.”

Tại hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm,” Viện Kiểm sát xác định bị cáo Khiêm đã có hành vi tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Vì mục đích giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, Khiêm đã trực tiếp chỉ đạo thay đổi, cắt giảm, thay thế thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm; đồng thời chỉ đạo lập hồ sơ sản xuất hợp thức để che giấu hành vi vi phạm.

Qua đó, Phạm Vũ Khiêm cùng đồng phạm đã sản xuất, buôn bán 67 loại sản phẩm giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khiêm còn chỉ đạo nhân viên kinh doanh và kế toán thực hiện bán hàng không xuất đầy đủ hóa đơn; đồng thời chỉ đạo lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa để theo dõi doanh thu, hạch toán tài chính, trong đó chỉ kê khai, nộp thuế đối với một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; che giấu phần doanh thu bán hàng thực tế không xuất hóa đơn để không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước 53,6 tỷ đồng.

Hành vi này của Khiêm đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Cũng trong vụ án này, Khiêm đã sử dụng số tiền 12,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư bất động sản và xây dựng nhà máy nhằm sinh lời; qua đó hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này, bị Viện Kiểm sát xác định là phạm tội “Rửa tiền.”

Công tố viên xác định, hành vi của Phạm Vũ Khiêm đã trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý chất lượng thực phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Trong số các bị cáo, Khiêm tham gia với vai trò chính, chủ mưu, là người nắm quyền chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, dẫn đến nhiều cá nhân thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận.

Do đó, bị cáo Khiêm phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Thay đổi, cắt giảm, thay thế thành phần, hàm lượng nguyên liệu

Cùng ra hầu tòa, Trần Thị Huệ (vợ bị cáo Phạm Vũ Khiêm; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty Herbitech) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Cụ thể, theo chỉ đạo của Phạm Vũ Khiêm, Trần Thị Huệ đã trực tiếp xây dựng, điều chỉnh định mức kỹ thuật, thay đổi, cắt giảm, thay thế thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm; đồng thời tham gia điều hành sản xuất và lập hồ sơ hợp thức nhằm che giấu hành vi vi phạm, đồng phạm giúp sức Phạm Vũ Khiêm sản xuất, buôn bán 67 loại sản phẩm giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Trần Thị Huệ còn hỗ trợ Khiêm trong việc quản lý, điều hành Công ty Herbitech và phụ trách bộ phận kinh doanh; quản lý các tài khoản, quỹ tiền mặt, trực tiếp thực hiện thu, chi theo 2 hệ thống sổ kế toán nội bộ và kê khai thuế; đồng thời trao đổi, thống nhất với khách hàng về việc bán hàng không xuất đầy đủ hóa đơn và quyết định việc mua nguyên liệu có hóa đơn nhằm hợp thức số liệu, đồng phạm giúp sức Phạm Vũ Khiêm gây thiệt hại về thuế cho Ngân sách nhà nước số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Với hành vi này, Trần Thị Huệ bị Viện Kiểm sát xác định là người thực hành tích cực, giúp cho bị cáo Phạm Vũ Khiêm thực hiện hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại rất lớn cho nhà nước, ảnh hưởng người tiêu dùng sản phẩm. Do đó, bị cáo Huệ phải chịu trách nhiệm hình sự sau bị cáo Phạm Vũ Khiêm.

Bản luận tội đánh giá, vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận, các bị cáo là người quản lý, điều hành Công ty Herbitech đã lợi dụng vị trí, quyền hạn để tổ chức, chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, tạo điều kiện dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó, việc áp dụng hình phạt cần bảo đảm đúng nguyên tắc của Bộ luật Hình sự, nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động doanh nghiệp, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, căn cứ vào vị trí, vai trò, tính chất, mức độ tham gia của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc, phân hóa trách nhiệm hình sự các bị cáo làm công hưởng lương, không được hưởng lợi, thực hiện theo chỉ đạo của chủ doanh nghiệp, không có quyền quyết định, các tình tiết giảm nhẹ và hậu quả để giảm nhẹ phần hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo./.

Tự điều chỉnh công thức thực phẩm, 2 vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech hầu tòa Viện Kiểm sát kết luận hành vi này của Khiêm và các đồng phạm đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước” với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.