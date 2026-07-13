Tuyên án vụ án liên quan đến “máy tán sỏi” tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Chiều 13/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo điều 356 của Bộ luật Hình sự xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo cáo trạng, các bị cáo là cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, gồm: ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng Khoa Ngoại thận-Tiết niệu), ông Bùi Ngọc Đức (nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức), ông Nguyễn Đăng Giáp (nguyên Giám đốc bệnh viện) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cùng cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế và quản lý tài sản công; làm trái quy định về điều kiện thực hiện dịch vụ kỹ thuật trong hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Từ ngày 28/11/2023, dù biết rõ máy tán sỏi laser của đơn vị bị hư hỏng, bệnh viện không đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi, nhưng không thông báo tạm dừng thực hiện, mà các ông Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức đã mượn máy tán sỏi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khả Lộc không bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế để thực hiện điều trị trong thời gian từ ngày 28/11/2023 đến ngày 27/3/2024 và từ ngày 16-27/5/2024, đối với 331 bệnh nhân (thực hiện 332 dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi) và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định, gây thiệt hại số tiền hơn 375 triệu đồng.

Đồng thời, từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024, Nguyễn Đăng Giáp biết máy tán sỏi của bệnh viện đã hư hỏng nhưng không kiểm tra, ngăn chặn, mà còn tạo điều kiện, giúp sức cho Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức thực hiện hành vi sai phạm, bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Do đó, trong thời gian từ ngày 28/3-15/5/2024 và từ ngày 28/5-27/11/2024, khi máy tán sỏi bị hư hỏng, không có để sử dụng, Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức vẫn chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi; phân công êkíp phẫu thuật, êkíp gây mê và xếp lịch thực hiện phương pháp phẫu thuật/thủ thuật nội soi tán sỏi; đồng thời thực hiện các thủ thuật không đúng quy trình khám bệnh, chữa bệnh, nhưng hợp thức thể hiện trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: nội soi tán sỏi niệu đạo, nội soi bàng quang tán sỏi (tán sỏi qua nội soi-sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang), nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser).

Trong đó, 235 hồ sơ bệnh án thuộc đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk chi trả tổng số tiền trên 268 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả trên 32 triệu đồng; 20 hồ sơ bệnh án không thuộc đối tượng bảo hiểm y tế, bệnh nhân đã tự chi trả số tiền trên 25 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng 1 năm 3 tháng tù; Bùi Ngọc Đức 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Đăng Giáp 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó ngày 9/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo điều 356 của Bộ luật Hình sự xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên./.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trả lời phản ánh về sự tắc trách của bác sỹ Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh khẳng định, không có sự tắc trách của bác sỹ khi chăm sóc người bị tai nạn giao thông; kết quả chẩn đoán giữa hai bệnh viện đều như nhau.