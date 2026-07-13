Triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ quân dụng, tạm giữ 8 đối tượng

Chiều 13/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 16kg thuốc nổ TNT cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời tạm giữ 8 đối tượng để điều tra.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây mua bán vật liệu nổ quân dụng có phương thức hoạt động khép kín, lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép.

Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ vào ngày 26/6. Lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1969, ngụ xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai) mang theo một túi chứa khoảng 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để bán cho Lê Xuân Đức (sinh năm 2004, ngụ phường Phước Thắng). Khi các đối tượng vừa giao nhận thuốc nổ và chuẩn bị giao tiền thì bị khống chế, bắt giữ.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2026, Lê Xuân An (sinh năm 1978, ngụ phường Phước Thắng) đã liên hệ Nguyễn Văn Nguyên đặt mua 7kg thuốc nổ TNT nhằm bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản. Sau khi nhận đơn đặt hàng, Nguyễn Văn Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1965, ngụ xã Hưng Thịnh, Thành phố Đồng Nai), người thường xuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh, để mua với giá 400.000 đồng/kg.

Do không đủ số lượng theo yêu cầu, Nguyễn Văn Nguyên đã trộn thêm đất để tăng khối lượng từ 6kg lên 7kg rồi vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh để giao dịch. Thời điểm giao nhận, do Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa nên đã chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước (sinh năm 1983) và con ruột là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng, giao tiền. Toàn bộ hành vi của các đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ tại hiện trường.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để lấy thuốc nổ bán cho Nguyễn Văn Nguyên. Sau khi được vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp một đầu đạn nghi là đạn pháo, một máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trần Văn Châu (sinh năm 1972, ngụ xã Đak Ơ, thành phố Đồng Nai) là người trực tiếp tháo gỡ đầu đạn để lấy thuốc nổ, đồng thời thu gom thêm thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau nhằm bán kiếm lời. Sau khi có số lượng lớn thuốc nổ, Châu bán lại cho Nguyễn Văn Nguyên để tiếp tục tiêu thụ. Nguyễn Văn Nguyên đã nhiều lần mua bán thuốc nổ với các đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ngày 23/6/2026, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (sinh năm 1968, ngụ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng). Số thuốc nổ này sau đó được bán qua nhiều người trung gian trước khi đến tay Trần Thanh Minh (sinh năm 1988, ngụ xã Đồng Kho) để khai thác đá trái phép. Khi được cơ quan Công an mời làm việc, Trần Thanh Minh đã tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ.

Tổng cộng, Ban chuyên án thu giữ 16,1kg thuốc nổ, gồm số thu giữ quả tang, số đối tượng tự nguyện giao nộp và số thu giữ trong quá trình khám xét; đồng thời thu giữ 2 vỏ đầu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan. Theo kết quả giám định ban đầu của cơ quan chuyên môn, toàn bộ mẫu vật thu giữ đều có thành phần TNT - thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.

Đối với Lê Xuân An, sau khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng đã rời khỏi địa phương. Đến ngày 28/6, đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đầu thú và khai nhận hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. An còn khai đã bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An để điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ liên tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ liên tỉnh, khởi tố 2 vụ án hình sự, bắt giữ 3 đối tượng.

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