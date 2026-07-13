Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng

Tối 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc.”

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đầu tháng 6/2026, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập các đối tượng và những người có liên quan để làm việc.

Quá trình điều tra xác định Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng các đối tượng liên quan đã nhận các tài khoản cá độ cấp “master” từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp “agent” và “member” để giao cho các đối tượng và người chơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh, thành phố tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Bong88.com.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đường dây hoạt động với quy mô lớn, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ và mở rộng ở nhiều địa phương.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập 150 người có liên quan để tiếp tục làm rõ vụ án./.

Lào Cai: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá giao dịch tới 850 tỷ đồng Gần 100 cán bộ, chiến sỹ được huy động phá án tại nhiều tỉnh, thành phố, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả có tổng giao dịch phục vụ cá độ bóng đá lên tới 850 tỷ đồng.