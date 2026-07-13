Đồng Nai điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đồng Nai) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu phố 8 (phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai) khiến ba người tử vong.

Các nạn nhân gồm bà Trương Thị Thiệt (60 tuổi), chị Lê Thị Thanh Thi (36 tuổi, con gái bà Thiệt) cùng trú tại phường Lộc Ninh; đối tượng Lê Quốc Cường (46 tuổi, trú tại phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, Lê Quốc Cường có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh Thi. Chiều 12/7, Cường điều khiển xe máy đến nhà gia đình chị Thi ở khu phố 8 (phường Lộc Ninh) chơi và cùng mọi người ăn nhậu tại đây.

Sau cuộc nhậu, mọi người đi ngủ, Cường cũng ở lại nhà Thi. Đến khoảng 1 giờ ngày 13/7, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong nhà chị Thi nên chạy sang xem. Khi bị phát hiện, Cường chạy ra ngoài rồi mang theo dây điện đã chuẩn bị sẵn vào một phòng ngủ và đóng cửa.

Kiểm tra hiện trường, người dân và người thân phát hiện chị Lê Thị Thanh Thi đã tử vong tại khu vực cửa chính ngôi nhà, trên người có nhiều vết thương. Bà Trương Thị Thiệt bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong tại bệnh viện. Lê Quốc Cường được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ sau đó, bên cạnh có dây điện nối từ ổ cắm đến cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Lộc Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai và Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 14 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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