Đồng Nai: Xây dựng cộng đồng xã, phường an toàn trước thiên tai

Nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai; góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, phường an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là nội dung của Kế hoạch 1463/QĐ-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, việc triển khai Kế hoạch trên nhằm giúp hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của người dân nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai gây ra.

Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện và triển khai các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, như lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, dông lốc, sét, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai; tăng cường sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật... trong các hoạt động nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng.

Đến năm 2030 sẽ có khoảng 100% các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy; 100% số xã, phường xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, kế hoạch sẽ triển khai trên toàn địa bàn thành phố, trong đó ưu tiên tập trung cho các xã, phường thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao, thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Đề án tập trung vào ba nhiệm vụ chính gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hàng năm, trên địa bàn thành phố Đồng Nai thường xuyên xảy ra thiên tai như dông lốc làm làm thiệt hại tài sản như nhà cửa, cây trồng, trong đó có những loài cây có giá trị lớn như cao su, sầu riêng; tình trạng sạt lở đất, ngập lụt, hạn hán xảy ra tại nhiều nơi; những vùng nuôi cá lồng bè trên sông thường bị thiệt hại lớn do cá chết sau mỗi trận mưa lớn đầu mùa.

Theo thống kê, năm 2025, trên địa bàn thành phố Đồng Nai xảy ra 23 vụ thiên tai, làm 1 người chết, 1 người bị thương; ngập úng cục bộ hơn 1.000 ha cây trồng, 6 điểm sạt lở đất đồi, 1 điểm sạt lở bờ sông, ngập lụt gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường, hơn 1.000 căn nhà bị ngập, tốc mái… thiệt hại khoảng 59 tỷ đồng./.

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