Chú trọng chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng dân tộc thiểu số

Chiều 13/7, đoàn công tác do ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến khảo sát và làm việc tại tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Báo cáo của lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho thấy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Cà Mau có 64 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo danh mục được phê duyệt giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 12 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (gồm: 2 xã khu vực I, 3 xã khu vực II và 7 xã khu vực III); 165 ấp, khóm thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó có 91 ấp, khóm đặc biệt khó khăn).

Kết quả rà soát cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 550 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 2,05% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 850 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 3,17%. Nhìn chung, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Những năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án của Trung ương, địa phương.

Đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ôtô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và trên 90% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tại buổi làm việc, các đại biểu và đoàn công tác đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai các chính sách lớn của Quốc hội ban hành năm 2025 gồm: Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội "về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân"; Nghị quyết số 217/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội"về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân"; Nghị quyết số 248/2025/QH15, ngày 10/12/2025 của Quốc hội "về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"…

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn nêu rõ, giáo dục và y tế được Đảng ta xác định là những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện con người Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây là các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng với phạm vi tác động rất rộng, liên quan trực tiếp đến người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, sau sáp nhập, tỉnh Cà Mau được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế để mở ra không gian phát triển mới với tiềm lực và vị thế mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tiếp thu các ý kiến, khuyến nghị và những vấn đề đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã chỉ ra. Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đây là những ý kiến quan trọng, vừa có tính định hướng về chủ trương, vừa có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện của địa phương.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số./.

Quảng Ninh nỗ lực nâng cao đời sống kinh tế người dân vùng dân tộc thiểu số Đến hết tháng 6, tỉnh đã giải ngân 381,319 tỷ đồng, bước đầu hình thành các công trình giao thông, cấp nước, thương mại và truyền thông giúp kết nối vùng dân tộc thiểu số với thị trường và dịch vụ.

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