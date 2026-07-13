Hà Nội giảm tối thiểu 50% đầu mối quản lý trường học, hoàn thành trước 10/8

Theo kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, Thủ đô sẽ tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, hoàn thành trước 10/8.

Kế hoạch này thể hiện quyết tâm của Thủ đô trong thực hiện văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý cơ sở giáo dục và thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8.

Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định việc sắp xếp trường học thực hiện trên quan điểm bảo đảm lấy người học làm trung tâm, không thay đổi địa điểm trường học để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh đến trường.

Mỗi xã phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Không sáp nhập trường mầm non với phổ thông, trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Không thực hiện sắp xếp các trường chất lượng cao hiện có, các trường đã đăng ký và được công nhận trường chất lượng cao trước ngày 30/7, các trường đang xây dựng theo mô hình trường nhiều cấp học.

Các địa điểm trường vẫn được giữ nguyên để đảm bảo học sinh đi học thuận lợi. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Hà Nội cũng sẽ tạm dừng thành lập mới các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Các dự án đã được phê duyệt và dự án đang thực hiện tiếp tục triển khai để bổ sung cơ sở vật chất, phòng học cho các trường chính, phân hiệu sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, quy hoạch tiến tới việc xây mới các trường liên cấp tiên tiến, hiện đại.

Phương án sắp xếp cụ thể như sau:

Với bậc trung học phổ thông, giữ nguyên số lượng 124 trường hiện có đồng thời tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường để tăng thêm số lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô ở từng khu vực trong năm tới.

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ sắp xếp theo 3 mô hình: mô hình một cấp học đa cơ sở (sáp nhập từ 2 cơ sở cùng cấp học trở lên); mô hình trường nhiều cấp học (sáp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở trên cùng địa bàn phường, xã có quy mô lớp/trường thấp, vị trí gần nhau); mô hình trường nhiều cấp học (thực hiện đối với trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tiên tiến, hiện đại tiếp theo kế hoạch và do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trực tiếp quản lý).

Sau sắp xếp, các trường có một trường chính và các phân hiệu. Quy mô của trường mầm non tối thiểu 30 lớp, trường tiểu học tối thiểu 40 lớp, trường trung học cơ sở tối thiểu 45 lớp, trường tiểu học và trung học cơ sở tối thiểu 50 lớp.

Các cơ sở giáo dục chất lượng cao sẽ được giữ nguyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với các cơ sở giáo dục chuyên biệt, bàn giao Trường phổ thông cơ sở Hy Vọng, Trường dạy trẻ khuyết tật xã Thanh Trì, Trường Giáo dục trẻ khuyết tật, Trường chuyên biệt Bình Minh từ trực thuộc các xã, phường về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu sẽ bổ sung cấp trung học phổ thông và tổ chức lại theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt. Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và Trường Tiểu học Bình Minh tiếp tục thực hiện theo mô hình trường chuyên biệt.

Hai trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ được bàn giao về các phường quản lý: Trường Mầm non B được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam; Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc xây dựng đề án sắp xếp hoàn thành trước ngày 26/7. Việc thành lập các đơn vị sau sắp xếp, bổ nhiệm các viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoàn thành trước ngày 10/8.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản số 4054/BGDĐT-GDPT ngày 30/6 gửi uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Theo văn bản này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý, thí điểm thực hiện ở 15 tỉnh, thành từ 1/7/2027 và hoàn thành trên cả nước trước ngày 30/4/2027./.

Sáp nhập các trường công lập, giảm ít nhất 30% đầu mối quản lý Phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có là mục tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ. Việc sáp nhập sẽ thực hiện thí điểm ngay và hoàn thành trước 30/4/2027.