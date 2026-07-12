Đắk Lắk tuyển sinh bổ sung hơn 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh chưa trúng tuyển sau đợt tuyển sinh chính thức, ngày 12/7, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ký và ban hành thông báo về việc tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với hơn 2.700 chỉ tiêu tại 80 trường Trung học phổ thông trên toàn tỉnh.

Đối tượng tuyển bổ sung là học sinh đã đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên hệ thống nhưng chưa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chính thức hoặc đã trúng tuyển trường Trung học phổ thông công lập, tư thục nhưng chưa xác nhận nhập học theo thời gian quy định.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo đúng địa bàn tuyển sinh quy định. Thời gian đăng ký từ ngày 12/7 đến 17 giờ ngày 14/7.

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên xét nguyện vọng 1 trước. Trường hợp trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu thì mới tiếp tục xét nguyện vọng 2 theo quy định.

Các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt tuyển sinh chính thức không được bảo lưu. Học sinh phải thực hiện đăng ký mới khi tham gia đợt tuyển sinh bổ sung.

Đối với học sinh thuộc vùng giáp ranh, các trường có trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký, xem xét, xác minh điều kiện thực tế và quyết định việc cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng quy định của việc xác nhận đối tượng thuộc vùng giáp ranh.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 43.177 hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10, trong khi tổng chỉ tiêu xét tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập là 36.215 chỉ tiêu.

Ngoài ra, 5 trường chuyên biệt (trường dân tộc nội trú và trường chuyên) tuyển 1.225 chỉ tiêu theo hình thức thi tuyển; các trường tư thục đã tiếp nhận 1.861 hồ sơ nhập học.

Sau đợt tuyển sinh chính thức, còn hơn 3.800 học sinh chưa trúng tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập.

Trước đó, sau khi công bố kết quả xét tuyển lớp 10 vào ngày 1/7, nhiều phụ huynh và học sinh phản ánh tình trạng có điểm xét tuyển cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1, trong khi nguyện vọng 2 đã hết chỉ tiêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung 584 chỉ tiêu. Đến nay, sau khi rà soát, cân đối số lượng học sinh nhập học tại các trường, ngành giáo dục tiếp tục tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Bà Lê Thị Thanh Xuân cho rằng công tác tuyển sinh lớp 10 là một trong những “điểm nghẽn” của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk trong những năm gần đây. Ba năm liên tiếp, tỉnh đã áp dụng ba phương án tuyển sinh khác nhau.

Năm học 2024-2025, tỉnh tổ chức thi tuyển ở một số trường Trung học phổ thông, các trường còn lại xét tuyển, dẫn đến nhiều bất cập như điểm xét tuyển thấp, một số trường thi tuyển không đủ chỉ tiêu phải điều chuyển sang các trường còn thiếu.

Đến năm học 2025-2026, ngành chuyển sang tổ chức thi tuyển tại 100% trường Trung học phổ thông, qua đó cơ bản khắc phục những hạn chế của phương án trước.

Năm học 2026-2027, tỉnh tiếp tục áp dụng hai phương án, thi tuyển đối với các trường chuyên biệt và xét tuyển đối với các trường còn lại. Mặc dù, ngành giáo dục đã cố gắng nghiên cứu, song vẫn còn vấn đề phát sinh và đã kịp thời có sự điều chỉnh bảo đảm công tác tuyển sinh./.

Khởi công các dự án trường nội trú liên cấp tại Quảng Trị và Đắk Lắk Đắk Lắk và Quảng Trị đã khởi công nhiều dự án trường nội trú liên cấp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.