Trường đại học nhận “bảo hành” nếu sinh viên ra trường thất nghiệp

“Chúng tôi tự tin về chuẩn đầu ra, khẳng định 100% sinh viên ra trường có việc làm. Nhà trường hứa với phụ huynh và sinh viên, nếu em nào ra trường thất nghiệp, quay lại trường ‘bảo hành”.

Đây là khẳng định của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 31 năm thành lập trường được tổ chức hôm nay, 13/7.

Cũng tại sự kiện này, đại diện tổ chức kiểm định quốc tế QS Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) đã chính thức trao chứng nhận đạt chuẩn xếp hạng quốc tế QS 5 sao cho Trường Quản trị và Kinh doanh, ghi nhận những thành tựu nổi bật của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, quốc tế hóa, đổi mới sáng tạo, quản trị đại học và phát triển bền vững.

Đây là dấu mốc quan trọng khi HSB là cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn QS 5 sao toàn diện, dựa trên 56 tiêu chí đánh giá chất lượng. Trước đó, Việt Nam chỉ có hai cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đạt chuẩn này là Trường Đại học Anh quốc và Trường Đại học VinUni. Dấu mốc này của trường cũng là bước đi cụ thể thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về việc vươn tầm quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam.

Trường Quản trị và Kinh doanh cũng là trường đại học công lập đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam có 100% chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao bằng tiếng Anh từ bậc cử nhân đến tiến sỹ, được tổ chức quốc tế ACQUIN (Đức) kiểm định và cấp chứng nhận chất lượng.

Đại diện QS trao chứng nhận đạt chuẩn 5 sao cho Trường Quản trị và Kinh doanh. (Ảnh: Vietnam+)

Ra đời năm 1995 theo sáng kiến đổi mới căn bản giáo dục đại học của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và được trao quyền tự chủ đặc biệt bởi cố Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Quản trị và Kinh doanh là mô hình đại học công lập tự chủ đầu tiên của Việt Nam.

Trường được trao quyền tự chủ toàn diện từ học thuật, nhân sự đến tài chính, một hướng đi chưa từng có tiền lệ trong bối cảnh giáo dục công lập thời điểm đó. Trường hoạt động theo mô hình độc đáo dựa trên 4 trụ cột: công lập, tự chủ, không vì lợi nhuận, hợp tác công tư.

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường tập trung theo 2 trường phái riêng là quản trị an ninh phi truyền thống và quản trị kinh doanh tích hợp, kết hợp 3 trụ cột học thuật là quản trị, công nghệ và an ninh. Dựa trên các hoạt động nghiên cứu theo 2 trường phái này, trường đã triển khai các chương trình đào tạo chính quy cập nhật các xu hướng học thuật toàn cầu, mang tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Theo Giáo sư Hoàng Đình Phi, thực hiện Nghị quyết 57, bên cạnh đào tạo, nhà trường tập trung phát triển các sản phẩm tri thức mới, AI agent, chat bot, ứng dụng số, mô hình quản trị mới, giải pháp công nghệ mới và chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức nhằm góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của nền kinh tế.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

Hàng năm, trường đã tổ chức đào tạo tín chỉ chuyển đổi cho hàng trăm sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên đến từ các trường như Đại học Công nghệ Nanyang Singapore và Đại học Quản lý Singapore...

Nhà trường đã thu hút thành công dự án Trung tâm Nghiên cứu An ninh mạng do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ; triển khai nhiều chương trình đào tạo, chuyển giao tri thức và tư vấn chiến lược cho các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức lớn như EVN, Viettel, Samsung, Agribank, PVN, Goertek cùng nhiều địa phương trên cả nước.

"Điều chúng tôi hướng tới không đơn thuần là xây dựng một trường đại học có uy tín mà là xây dựng một trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo có khả năng đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước. Những kết quả HSB đạt được hôm nay, từ kiểm định quốc tế, chứng nhận QS 5 Sao đến các thành tựu về đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế, không phải là đích đến. Đó là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đảm nhận những sứ mệnh lớn hơn, tham gia giải quyết những bài toán chiến lược của quốc gia thông qua tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,” Giáo sư Hoàng Đình Phi nói.

Cũng theo Giáo sư Hoàng Đình Phi, trong giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình, trường dự kiến phát triển 3 lĩnh vực mũi nhọn: chương trình đào tạo thạc sỹ tài năng về lãnh đạo và quản trị theo chuẩn kiểm định quốc tế có hợp tác với các đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Oxford, MIT…; quản trị an ninh phi truyền thống gắn với “túi khôn MNS think tank” chuyên tư vấn xây dựng chiến lược đảm bảo an ninh phi truyền thống và phát triển bền vững; phát triển trung tâm nghiên cứu, đào tạo và thực hành quản trị an ninh mạng.

Khát vọng của trường là trở thành một đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới như kỳ vọng được Bộ Chính trị đặt ra cho các trường đại học tại Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57./.

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026 thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57.