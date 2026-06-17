Lâm Đồng: Tạo đột phá phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có không gian phát triển trải dài từ vùng cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ với 49 dân tộc cùng sinh sống.

Đây không chỉ là lợi thế về đa dạng văn hóa và nguồn lực con người mà còn mở ra cơ hội mới để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội đột phá trong giai đoạn mới.

Chuyển biến từ những vùng đất khó

Những ngày đầu mùa mưa, trên các triền đồi càphê, bơ, hồ tiêu ở xã Tà Đùng, người dân tất bật chăm sóc cây trồng chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới. Không khí lao động khẩn trương phản ánh sự đổi thay đang diễn ra nhanh chóng tại địa phương từng gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và phát triển sinh kế.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đắk R’Măng và Đắk Som, xã Tà Đùng hiện có diện tích tự nhiên hơn 531km2 (trong đó rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 78%).

Tuyến đường giao thông được đầu tư tại xã biên giới Thuận An (Lâm Đồng), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Toàn xã có gần 24.000 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 81% dân số; riêng đồng bào Mông có hơn 13.500 người, là cộng đồng người Mông tập trung đông nhất tỉnh Lâm Đồng.

Minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến tại đây là câu chuyện phát triển kinh tế hộ gia đình của chị Lò Thị Súa (dân tộc Mông). Di cư từ Lào Cai vào Tà Đùng hơn 20 năm trước, từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, đến nay, gia đình chị Súa đã làm chủ gần 1ha càphê kết hợp kinh doanh cửa hàng tạp hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chị Lò Thị Súa chia sẻ, những năm gần đây, nhờ chăm chỉ sản xuất cùng với giá càphê duy trì ở mức cao, bà con có điều kiện tái đầu tư sản xuất, mua sắm máy móc nông nghiệp, sửa sang nhà cửa và cho con học hành đầy đủ, ai nấy đều phấn khởi và tin tưởng vào đường lối của Đảng, Nhà nước.

Thực tế từ Tà Đùng cho thấy, khi được tiếp cận nguồn vốn định hướng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đồng bộ, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể phát huy nội lực để giảm nghèo bền vững.

Người dân xã miền núi Tà Đùng (Lâm Đồng) chăm sóc cây càphê. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Đùng cho biết, để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng thu nhập bình quân đầu người lên từ 75 triệu đồng/năm trở lên; tổng thu ngân sách tăng bình quân trên 10%/năm và cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

“Thời gian tới, địa phương tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng thông qua ứng dụng công nghệ cao và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, xã triển khai quy hoạch khu vực hồ Tà Đùng trở thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn văn hóa bản địa gắn với khai thác giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông," ông Trần Nam Thuần nhấn mạnh.

Đồng bộ các giải pháp chiến lược

Không riêng tại Tà Đùng, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được tỉnh Lâm Đồng xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Hiện, toàn tỉnh có 100 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gồm 30 xã khu vực I, 41 xã khu vực II, 29 xã khu vực III) với 2.311 thôn, trong đó, có 217 thôn đặc biệt khó khăn.

Đồng bào dân tộc thiểu số biểu diễn cồng chiêng tại một sự kiện văn hóa ở phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng). (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể hóa Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; trên 85% hạ tầng thiết yếu tại các địa bàn này đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 2-3%/năm, thu nhập bình quân đạt trên 70% mức bình quân chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc thông tin, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù về công tác dân tộc; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tỉnh tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp để mở rộng cơ hội đầu tư, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động.

Về định hướng kinh tế, Lâm Đồng tập trung phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với chế biến sâu và mở rộng thị trường.

Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng sâu, vùng xa nhằm thu hút người dân tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, kinh tế lâm nghiệp được đẩy mạnh theo hướng bền vững thông qua các mô hình nông-lâm kết hợp, phát triển kinh tế dưới tán rừng.

Hạ tầng giao thông liên vùng cũng được tỉnh ưu tiên nâng cấp để kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia. Hệ thống điện, thủy lợi, viễn thông, trường học và cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư nâng cấp nhằm cải thiện căn bản điều kiện sản xuất và chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ, Lâm Đồng định hướng ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử để kết nối tiêu thụ nông sản vùng đồng bào; phát triển mạnh các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái dựa trên việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Để các chính sách phát huy hiệu quả cao nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai lồng ghép nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của chính người dân.

Với hệ thống giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, Lâm Đồng kỳ vọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới./.

Quỹ đất sinh hoạt cộng đồng tối thiểu 300m² tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố..