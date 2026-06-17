Đại hội XIV Hội Phụ nữ: Mở ra chặng đường mới cho phong trào phụ nữ cả nước

Dưới sự lãnh đạo và quan tâm sâu sắc của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phụ nữ Việt Nam với 50,1% dân số cả nước, ngày càng phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của của đất nước cũng như Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, thực hiện tốt thiên chức trong gia đình, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vị thế phụ nữ ngày càng được khẳng định

Phụ nữ Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; ngày càng phát huy vai trò, vị thế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển bền vững của đất nước; là người giữ gìn tổ ấm, nuôi dạy con cái, chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giai đoạn 2022-2026, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đồng hành hỗ trợ cùng với hội viên phụ nữ cả nước thực hiện hai khâu đột phá, một cuộc vận động, ba nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Dưới sự lãnh đạo và quan tâm sâu sắc của Đảng, sự phối hợp của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban ngành, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vai trò, vị thế. Phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, ngành đánh giá cao.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" được tập trung triển khai, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án của Chính phủ, chương trình/đề án của địa phương được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả, thiết thực. Công tác gia đình và an sinh xã hội được triển khai toàn diện, góp phần nâng cao đời sống gia đình và khẳng định vai trò chủ thể của phụ nữ.

Tổ chức Hội được củng cố, phát triển, mở rộng tính liên hiệp. Các hoạt động hướng về cơ sở ngày càng được chú trọng.

Đội ngũ cán bộ Hội cơ bản đáp ứng yêu cầu về năng lực, có tinh thần trách nhiệm, cống hiến. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, trách nhiệm, thẩm quyền; bộ máy làm công tác kiểm tra được tăng cường ở tất cả các cấp.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hành dân chủ ngày càng được mở rộng; hoạt động giám sát, phản biện xã hội có chất lượng. Công tác tham mưu, đề xuất chính sách của các cấp Hội được ghi nhận.

Hoạt động vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới đã thể hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt của tổ chức Hội. Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động với nhiều sự kiện quan trọng, tăng cường vai trò của Hội Phụ nữ trong công tác đối ngoại chung của Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền dẫn chứng: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã nhận ủy thác cho vay gần 200.000 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế việc làm cho gần 3 triệu phụ nữ. Trong đó thì có hàng chục ngàn phụ nữ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã vận động hơn 35.000 mẹ đỡ đầu để hỗ trợ khoảng 48.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vượt qua cuộc sống khó khăn để các cháu được tiếp tục đến trường.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Hội Phụ nữ các cấp đã vận động xây dựng, sửa chữa khoảng gần 16.000 mái ấm tình thương trị giá trên 650 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, hưởng ứng ngày vì người nghèo với giá trị là khoảng hơn 700 tỷ đồng.

Đặc biệt, Hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức được khoảng 13.000 cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy chính quyền, hơn 3.000 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản, lấy ý kiến khoảng 4 triệu lượt hội viên phụ nữ vào một số nội dung sửa đổi của Hiến pháp năm 2013."

Qua việc hưởng ứng tham gia phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", chị em càng ngày càng tự tin chủ động trong việc rèn luyện sức khỏe, lối sống rồi, phẩm chất đạo đức, cũng như trau dồi kiến thức kỹ năng, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm với bản thân với gia đình với cộng đồng với xã hội và đất nước.

Từ đó, vị thế của phụ nữ ở trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự Phiên thứ nhất của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Xây dựng hình ảnh phụ nữ thời đại mới

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV xác định 3 khâu đột phá mang tính chất giải pháp để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ: Phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân vì dân; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm giàu chính đáng.

Đại hội cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 20 giải pháp cụ thể để thực hiện. Năm nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, xây dựng gia đình tiến bộ văn minh ấm no hạnh phúc; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ; tham gia xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tham gia quản lý nhà nước thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tổ chức hội vững mạnh thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.Đối với từng nhiệm vụ, ngoài các giải pháp cụ thể, còn có 3 giải pháp chung để mà thực hiện đối với tất cả các nhiệm vụ.

Đó là đổi mới phương thức tuyên truyền bồi dưỡng đào tạo nâng cao nhận thức năng lực cho cán bộ hội viên phụ nữ; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kết nối huy động nguồn lực.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ, còn mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ cả nước.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tin tưởng và kỳ vọng sau Đại hội, phong trào phụ nữ Việt Nam sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, hành động đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Trước hết, phong trào sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực và khát vọng cống hiến của phụ nữ. Phụ nữ không chỉ tích cực tham gia các phong trào thi đua mà còn chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng đó, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số, nâng cao thu nhập, đời sống của gia đình; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các hoạt động xã hội.

Đồng thời, phong trào phụ nữ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng người phụ nữ thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, qua đó phát huy tốt hơn vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực - bà Lê Thị Thủy chia sẻ./.

Khai mạc Đại hội XIV Hội Liên hiệp Phụ nữ: Định hướng phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên mới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong hai ngày 17-18/6, với sự tham gia của 793 đại biểu, tập trung vào nội dung trọng tâm là tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới.