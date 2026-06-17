Lữ đoàn 170 Hải quân hỗ trợ xây nhà mới cho con đẻ người nhiễm chất độc da cam

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Với tinh thần quyết tâm cao, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và tổ chức đoàn thể đã đồng loạt vào cuộc, tập trung tối đa nguồn lực và nhân lực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình trước ngày 25/7/2026 - mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tại Quảng Ninh, gia đình ông Phạm Đức Quang (phường Hà Tu) - là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, một trong những hộ được Nhà nước và địa phương hỗ trợ xây dựng nhà mới theo chương trình.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Hà Tu, chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và dụng cụ thi công. Đơn vị cũng đặc biệt chú trọng xây dựng phương án bảo đảm sức khỏe cho bộ đội trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Trong ba ngày từ 13 đến 15/6, các cán bộ, chiến sỹ đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động khắc phục khó khăn, trực tiếp hỗ trợ gia đình thi công ngôi nhà cấp 4 với diện tích 50m2. Cụ thể, bộ đội đã đổ 15m2 sân bêtông, xây 22m tường gạch, lát 45m2 nền đá hoa và hoàn thiện sơn toàn bộ xung quanh ngôi nhà, bảo đảm khang trang, sạch đẹp.

Những đóng góp thiết thực của Lữ đoàn 170 trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát một lần nữa khẳng định tình cảm quân-dân thắm thiết, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.

Cũng trong tháng Sáu, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường, lực lượng huấn luyện trên biển của Lữ đoàn 170 đã kết hợp tổ chức thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển tại khu vực Vịnh Hạ Long./.

Xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Khi những mái nhà mới lần lượt sáng đèn trước ngày 20/7, đó không chỉ là thời điểm hoàn thành một chương trình an sinh xã hội mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.