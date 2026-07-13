Huế quyết liệt xử lý nghiêm các nhà thầu thi công chậm tiến độ

Thành phố Huế đã và đang quyết liệt xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án quan trọng nhưng không đủ năng lực, để công trình chậm tiến độ.

Đến ngày 13/7, Dự án Quảng trường Văn hóa-Thể thao thành phố Huế tại phường Vỹ Dạ vẫn còn ngổn ngang, thay vì phải hoàn theo kế hoạch vào tháng 2/2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã gia hạn cho nhà thầu thi công dự án lần cuối cùng, phải hoàn thành công trình vào ngày 15/8/2026.

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, quy mô hơn 7ha có hai hạng mục gồm hạ tầng kỹ thuật ngoài trời đã hoàn thành tháng 9/2025; hạng mục cải tạo, mở rộng khu nhà thi đấu thể thao đa năng bị chậm tiến độ nên đã quá ngày hoàn thành nhiều lần.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã chỉ đạo, thành lập Tổ công tác chuyên trách để theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ dự án hàng tuần.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ bắc qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối Khu A và B - Khu đô thị An Vân Dương, ở trung tâm thành phố Huế có vốn đầu tư hơn 114 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành sau ba năm. Dù được gia hạn hoàn thành cuối năm 2025, nhưng đến tháng 7/2026 dự án vẫn trong tình trạng dang dở. Đáng chú ý, theo thiết kế, cầu Vỹ Dạ sau khi nâng cấp và mở rộng có chiều dài chỉ khoảng gần 170 m với 5 nhịp dầm, mặt cầu rộng 30 m thay vì 14 m như trước khi mở rộng.

Sau khi thành phố Huế chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công vào tháng 4/2026, công trình rơi vào tình trạng bất động trong những tháng qua.

Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế La Phúc Thành, nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, nhiều lần vi phạm tiến độ nên thành phố đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu mới, dự kiến mở thầu từ ngày 20-25/7. Nếu chọn được nhà thầu mới, dự án sẽ thi công trở lại vào ngày 10/8 và hoàn thành công trình vào tháng 2/2027.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, có vốn đầu tư trên 1.140 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2025, là công trình trọng điểm của thành phố Huế cũng bị chậm tiến độ. Nguyên nhân là do vướng mắc giải phóng mặt bằng và một nhà thầu không đủ năng lực thi công, nên thành phố đã chấm dứt hợp đồng.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã quyết định chuyển chủ đầu tư dự án, từ Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, để tăng cường trách nhiệm điều hành, nhằm hoàn thành dự án trong năm 2027 như kế hoạch đề ra.

Để xử lý, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án quan trọng và trọng điểm, thành phố Huế đã thành lập 4 Tổ công tác, do các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố làm Tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Thành phố cũng đã yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh bồi thường, tái định cư và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thi công dự án.

Thành phố thực hiện xử lý nghiêm đối với cả chủ đầu tư và nhà thầu nếu để dự án chậm tiến độ. Cụ thể, đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng, thành phố tiến hành xử phạt, nếu không khắc phục kịp thời sẽ chấm dứt hợp đồng. Điều chuyển chủ đầu tư đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp và chậm tiến độ. Ngoài ra, chủ đầu tư các dự án phải thực hiện nghiêm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.

Huế thanh tra, truy trách nhiệm hàng loạt dự án chậm tiến độ Thành phố Huế tập trung chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không đủ năng lực và đặc biệt là tiến hành thanh tra để tìm nguyên nhân và truy trách nhiệm.