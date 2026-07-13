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Lãnh đạo Vietnam Airlines được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng ngành hàng không an toàn, hiện đại và có năng lực cạnh tranh cao.

Việt Hùng
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam vào ngày 13/7, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh: “Hiệp hội phải thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp hàng không Việt Nam. Mọi hoạt động phải xuất phát từ thực tiễn doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói của hội viên, kết nối các nguồn lực trong toàn ngành, hướng tới những giá trị thiết thực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của hàng không Việt Nam.”

Việc Đại hội tín nhiệm bầu ông Đặng Ngọc Hòa giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội cũng phản ánh kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với một Ban Chấp hành có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị và điều hành ngành hàng không. Hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành, ông Đặng Ngọc Hòa được kỳ vọng sẽ cùng Ban Chấp hành khóa IV tăng cường vai trò kết nối của Hiệp hội, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của ngành hàng không.

Với khẩu hiệu “Hợp tác, phát triển nhanh và hiệu quả”, Ban Chấp hành khóa IV sẽ tập trung thay đổi hoạt động của Hiệp hội, tăng cường phản biện và kiến nghị chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, cùng giải quyết những vấn đề chung.

Năm 2026, toàn ngành hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hàng không dân dụng Việt Nam. Trong chặng phát triển mới, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối của cộng đồng doanh nghiệp, tập hợp tiếng nói chung của ngành và cùng Chính phủ, các cơ quan quản lý thúc đẩy những giải pháp dài hạn, góp phần xây dựng ngành hàng không an toàn, hiện đại, xanh và có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới./.

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Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines ra mắt Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra với cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)
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