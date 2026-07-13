Amway Việt Nam lần thứ 7 được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chính thức công bố năm thứ 7 đạt giải thưởng "HR Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026" (Best Companies to Work for in Asia 2026).

Đây là giải thưởng uy tín do HR Asia - Tạp chí hàng đầu về nhân sự tại châu Á tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc lý tưởng và văn hóa gắn kết bền vững. Năm 2026, giải thưởng ghi nhận quy mô lớn với hơn 600 doanh nghiệp tham gia và hơn 45.000 nhân sự phản hồi khảo sát.

Là một trong hơn 20 doanh nghiệp được vinh danh từ 5 năm trở lên, Amway Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các vòng thẩm định khắt khe bao gồm khảo sát nội bộ theo mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model) kết hợp phỏng vấn trực tiếp cùng Hội đồng cố vấn. Amway Việt Nam đạt kết quả vô cùng nổi bật với các chỉ số: CORE 4.49/5 (nền tảng văn hóa và chiến lược), SELF 4.61/5 (trải nghiệm nhân viên) và GROUP 4.66/5 (gắn kết đội nhóm).

Với chủ đề của năm 2026: “People First, Always - Luôn đặt con người làm trọng tâm”, giải thưởng năm nay nhấn mạnh một thông điệp mạnh mẽ: Trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ và sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ là công cụ, còn con người mới chính là đích đến và là động lực cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Triết lý này cũng được Amway Việt Nam kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc gắn kết và lấy con người làm trọng tâm. Minh chứng rõ nét là chỉ số gắn kết nhân viên luôn duy trì trên 90% trong suốt 5 năm liên tiếp. Riêng kỳ khảo sát tháng 4/2026, mức độ gắn kết đạt 96%, vượt mục tiêu toàn cầu của tập đoàn. Đáng chú ý, 97% nhân viên cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào văn hóa và định hướng phát triển của công ty. Đặc biệt, 1/3 nhân sự hiện tại đã gắn bó với Amway Việt Nam hơn một thập kỷ, phản ánh sức hút và khả năng giữ chân nhân tài của doanh nghiệp.

Amway Việt Nam xây dựng môi trường làm việc gắn kết thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe, gắn kết đội ngũ và ghi nhận, tưởng thưởng nhân viên. (Nguồn: Vietnam+)

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam, chia sẻ: “Cột mốc lần thứ 7 nhận giải thưởng HR Asia là niềm tự hào to lớn, khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực đúng đắn và bền bỉ của Amway Việt Nam. Giữa bối cảnh các xu hướng công nghệ đang tái định hình mọi ngành nghề, chúng tôi tin rằng năng lực sáng tạo và sự kết nối của con người là không thể thay thế. Amway cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa để mỗi Amwayer có thể trở thành phiên bản tốt nhất và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của công ty.”

Trên nền tảng Nguyên tắc cơ bản và Giá trị cốt lõi, Amway Việt Nam xây dựng văn hóa lắng nghe đa chiều với tinh thần "Mỗi tiếng nói đều có giá trị." Bên cạnh khảo sát Văn hóa & Gắn kết định kỳ 2 lần/năm và họp công ty hàng quý, hệ thống phản hồi EthicsPoint® giúp nhân viên an tâm đóng góp ý kiến, biến mọi phản hồi thành kim chỉ nam cho chiến lược quản trị, kiến tạo môi trường làm việc minh bạch, gắn kết.

Công ty cũng đẩy mạnh tái đào tạo nguồn nhân lực để bắt kịp kỷ nguyên số, với các chương trình như AI for Impact (ứng dụng trí tuệ nhân tạo) và Leading with Impact (phát triển năng lực lãnh đạo), giúp nhân viên nâng cao kỹ năng công nghệ và tư duy quản trị, xây dựng đội ngũ kế thừa chất lượng.

Xác định con người là tài sản quý giá nhất, Amway chú trọng văn hóa ghi nhận qua chuỗi hoạt động "Better, Healthier You" - kết nối nhân viên qua pickleball, yoga, cầu lông, kèm tài trợ đồng hồ thông minh và sản phẩm chăm sóc sức khỏe để khuyến khích lối sống năng động. Công ty còn tổ chức các chuyến du lịch toàn công ty tại Hàn Quốc (2022), Singapore-Malaysia (2024) và Thượng Hải-Trung Quốc(2026), vừa tưởng thưởng nỗ lực tập thể, vừa lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, khẳng định cam kết xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được quan tâm, ghi nhận và cùng phát triển bền vững./.