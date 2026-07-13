Cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 13/7, Cục Thống kê đã công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Theo số liệu công bố, cả nước hiện có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh. Con số này bao gồm gần 876,2 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 52,2 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, gần 8 nghìn tổ hợp tác và 82,5 nghìn cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội cùng các tổ chức phi Chính phủ đang hoạt động trên toàn lãnh thổ.

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với không ít thách thức, khu vực doanh nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Chuyển dịch cơ cấu mạnh

Trong số các doanh nghiệp được điều tra, có 859.048 đơn vị đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tính đến cuối năm 2025. Sự gia tăng này không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn ở sự chuyển dịch cơ cấu sở hữu theo hướng phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng.

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo về số lượng với 827,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động, tăng 2,1% so với năm 2024 và tăng 25,4% so với năm 2020. Điều này chứng minh sức chống chịu và khả năng thích ứng của khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh thị trường biến động đồng thời phản ánh hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thời gian qua.

Một điểm đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Đến cuối năm 2025, cả nước có 29,8 nghìn doanh nghiệp FDI hoạt động, tăng 11,1% so với năm 2024 và tăng tới 33,9% so với năm 2020. Sự mở rộng này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả này phù hợp với việc thu hút đầu tư nước ngoài năm 2025. Việc vốn đăng ký và vốn thực hiện của các dự án FDI đều duy trì ở mức tích cực cho thấy niềm tin cũng như mức độ thực hiện cam kết đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước có 1.770 doanh nghiệp đang hoạt động, dù tăng nhẹ 0,3% so với năm 2024 nhưng đã giảm 9,8% so với năm 2020. Sự sụt giảm trong trung hạn này phản ánh đúng chủ trương đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp Nhà nước, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu.

Ngoài ra, cơ cấu ngành kinh tế cũng ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét.

Khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 612,5 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tương đương 71,3% tổng số doanh nghiệp cả nước, tăng 5,8% so với năm trước và tăng 31,3% so với năm 2020.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có 240,6 nghìn doanh nghiệp, dù giảm 5,2% so với năm 2024 nhưng vẫn duy trì mức tăng 13,8% so với năm 2020, cho thấy quy mô được duy trì tốt trong dài hạn.

Cùng với đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 5.989 doanh nghiệp, tăng nhẹ 0,7% so với năm 2024 nhưng giảm 7,2% so với năm 2020.

Sự phân bổ địa lý của các doanh nghiệp cũng phản ánh sự tập trung nguồn lực tại các trung tâm lớn đồng thời cho thấy sự mở rộng sang các vùng có dư địa phát triển mới.

Sự phát triển của doanh nghiệp kéo theo sự gia tăng về quy mô lao động. Tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt gần 17,6 triệu người, tăng 7,5% so với năm 2024 và tăng 19,7% so với năm 2020. Tốc độ tăng lao động cao hơn tốc độ tăng số doanh nghiệp cho thấy xu hướng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và gia tăng năng lực tạo việc làm.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Sự bứt phá về nguồn lực tài chính

Không chỉ mở rộng về quy mô lao động, năng lực tài chính của khu vực doanh nghiệp cũng chứng kiến sự bứt phá lớn.

Tổng quy mô nguồn vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động tính đến hết năm 2025 đạt 82,8 triệu tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2024 và tăng mạnh 69,9% so với năm 2020, tạo dư địa lớn cho đầu tư và phát triển sản xuất.

Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước nắm giữ nguồn vốn lớn nhất với 49 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm trước.

Khu vực FDI ghi nhận tốc độ tăng trưởng vốn nhanh nhất giai đoạn 2020-2025 với mức tăng 83,1%, đạt 17,1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Khối doanh nghiệp Nhà nước cũng quản lý nguồn vốn lên tới 16,7 triệu tỷ đồng.

Sự tích lũy tài chính này giúp mức vốn bình quân trên một lao động tăng lên 4,7 tỷ đồng vào năm 2025. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu về tỷ lệ trang bị vốn với 17 tỷ đồng/lao động, tiếp theo là khối ngoài Nhà nước với 4,7 tỷ đồng và khối FDI là 2,8 tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính dồi dào đã chuyển hóa thành kết quả kinh doanh cụ thể khi tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt 45,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024 và tăng 65,6% so với năm 2020. Sự đóng góp chủ yếu vẫn thuộc về khu vực ngoài Nhà nước với 25,9 triệu tỷ đồng và khu vực FDI với 14,5 triệu tỷ đồng.

Theo ngành kinh tế, doanh thu tập trung lớn nhất ở khu vực dịch vụ với 23,1 triệu tỷ đồng và công nghiệp, xây dựng với 21,9 triệu tỷ đồng. Bình quân mỗi lao động trong doanh nghiệp tạo ra 2,6 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2025 với khối Nhà nước đạt mức cao nhất là 5 tỷ đồng/lao động.

Nhìn ra ngoài khu vực doanh nghiệp, Tổng điều tra cũng phác họa sự thay đổi giữa các khu vực kinh tế khác. Khu vực kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn giữ vai trò quan trọng với gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng nhẹ 1,1% so với năm 2020. Số lao động trong khu vực này đạt gần 8,6 triệu người, giảm 1,1% so với năm 2020.

Khu vực hợp tác xã dù có sự sắp xếp, kiện toàn làm giảm nhẹ số lượng so với năm 2024, nhưng tính đến cuối năm 2025 vẫn có 17.145 hợp tác xã đang hoạt động có kết quả kinh doanh, tăng 12% so với năm 2020. Lực lượng lao động đạt 156.789 người, giảm 8,9% so với năm 2024 do tác động từ việc tái cơ cấu nguồn lực.

Trong khi đó, tiến trình tinh gọn bộ máy hành chính công khiến số lượng cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2025 giảm mạnh 16,4% so với năm 2020, còn 70,9 nghìn cơ sở, số lao động tương ứng cũng giảm 2,2%, xuống còn 3.693 nghìn người. Ở các mảng xã hội khác, số lượng hiệp hội hoạt động năm 2025 tăng mạnh 82,1% so với năm 2020, đạt 11,5 nghìn đơn vị với 34,2 nghìn lao động. Trái lại, các tổ chức phi Chính phủ giảm xuống còn 176 tổ chức với hơn 2,7 nghìn lao động, tương ứng giảm 40,7% về nhân lực so với năm 2020. Khu vực cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo với gần 52,2 nghìn cơ sở, thu hút hơn 202,2 nghìn chức sắc, nhà tu hành làm việc thường xuyên, tăng 21% so với năm 2020./.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ.