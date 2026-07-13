Ngành Thuế đẩy mạnh làm sạch mã số thuế đối với hơn 617.000 doanh nghiệp

Ngày 13/7, Cục Thuế cho biết Cục trưởng Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố tập trung lực lượng rà soát hai nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động, nợ thuế nhằm hoàn thành mục tiêu chiến dịch trước ngày 15/ 7.

Cụ thể, đối với danh sách 291.962 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cung cấp tại văn bản số 1996/DNTN-GS ngày 13/7, Cơ quan Thuế địa phương có nhiệm vụ gửi thông báo yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và tiến hành giải thể. Sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ, Cơ quan Thuế sẽ xác nhận và phản hồi cho Cơ quan Đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo đúng quy định.

Đối với nhóm thứ hai gồm 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có nợ thuế, Cục Thuế yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Với các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh từ một năm trở lên mà không thông báo với cơ quan quản lý, Cơ quan Thuế địa phương phải ban hành văn bản đề nghị Cơ quan Đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/7.

Riêng các trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế, các đơn vị cần khẩn trương đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 17/7. Ngay sau khi có kết quả thu hồi, các biện pháp quản lý thuế sẽ được áp dụng để đôn đốc hoàn thành nghĩa vụ nợ và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Để đảm bảo tính công khai và minh bạch, trước ngày 17/7 danh sách các doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cùng các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký sẽ được công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Thuế các cấp và niêm yết tại các trụ sở.

Đây là hoạt động trọng tâm thuộc Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh,” được triển khai theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026. Nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp hiệu quả, lãnh đạo Cơ quan Thuế các địa phương cần chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ, hoàn thành công tác tham mưu chậm nhất trong ngày 14/7.

Cục Thuế xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện các cam kết của Chính phủ về trao đổi thông tin vì mục đích thuế. Do đó, các Trưởng thuế tỉnh, thành phố cần huy động tối đa lực lượng, đặc biệt là bộ phận kiểm tra đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tiến độ định kỳ hàng ngày trước 9 giờ sáng về Ban Nghiệp vụ thuế để tổng hợp và theo dõi sát sao tình hình thực hiện tại các địa phương.

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Quản lý thuế Chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này quá thời hạn nộp 120 ngày trở lên bị hoãn xuất cảnh.