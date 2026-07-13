Thống đốc: Không đánh đổi an toàn hệ thống và niềm tin để lấy tốc độ phát triển

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh an toàn số, dữ liệu và AI là nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngân hàng số bền vững và an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Ngân hàng diễn ra ngày 13/7/2026 tại Hà Nội, đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyển đổi số phải đi cùng an toàn, khai thác dữ liệu phải đi cùng bảo vệ dữ liệu, ứng dụng AI phải đi cùng quản trị rủi ro; đổi mới sáng tạo phải đi cùng tuân thủ, kiểm soát và trách nhiệm giải trình. Chúng ta không đánh đổi an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu và niềm tin của khách hàng để lấy tốc độ phát triển ngắn hạn.”

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng công nghệ là yêu cầu trọng tâm, đồng thời khẳng định bảo đảm an toàn, an ninh mạng phải được thực hiện xuyên suốt trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bám sát tinh thần đó, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị với chủ đề “An toàn số, dữ liệu và AI: Kiến tạo ngân hàng số an toàn, thông minh và bền vững,” tạo diễn đàn để trao đổi các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn hệ thống và phát triển bền vững.

An toàn số là điều kiện bắt buộc để phát triển ngân hàng số

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Phạm Đức Ấn đánh giá chủ đề Hội nghị rất quan trọng, đúng thời điểm, phù hợp với định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; đồng thời, phản ánh yêu cầu cấp thiết của ngành Ngân hàng trong giai đoạn chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động ngân hàng.

Thống đốc đề nghị Hội nghị cần tập trung vào các vấn đề có ý nghĩa nền tảng đối với tương lai số của ngành Ngân hàng, đó là: An toàn số, dữ liệu, AI, phòng thủ chủ động, phòng chống gian lận và khả năng chống chịu của hệ thống đồng thời trao đổi thẳng thắn, thực chất, làm rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khả thi, từ đó giúp Ngân hàng Nhà nước và toàn Ngành có thêm cơ sở để định hướng chiến lược và triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Thống đốc nhấn mạnh, đối với ngành Ngân hàng, an toàn số không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, đó là điều kiện bắt buộc để phát triển, là nền tảng của niềm tin, là trách nhiệm quản trị và là kỷ luật vận hành của từng đơn vị.

Trên cơ sở đó, Thống đốc Phạm Đức Ấn đề nghị các Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trung gian thanh toán, thông tin tín dụng phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin, dịch vụ trên môi trường số của đơn vị mình.

Đối với dữ liệu, Thống đốc yêu cầu các đơn vị phải coi đây là tài sản chiến lược và là nền tảng của ngân hàng số. Dữ liệu phải được quản trị đúng, đủ, sạch, sống, an toàn; được phân quyền, kiểm soát, khai thác có mục đích, có giới hạn, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

“Ngân hàng dựa trên dữ liệu không chỉ là ngân hàng có nhiều dữ liệu, mà là ngân hàng biết quản trị dữ liệu, sử dụng dữ liệu có trách nhiệm, tạo giá trị cho khách hàng và nâng cao năng lực quản trị rủi ro,” Thống đốc nhấn mạnh.

Đối với AI, Thống đốc khẳng định, việc ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng phải gắn chặt với nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, có cơ chế giám sát phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Đối với an ninh mạng, Thống đốc đề nghị các đơn vị phải chuyển mạnh từ phòng thủ bị động sang phòng thủ chủ động - liên tục, phát hiện sớm, cảnh báo sớm, xử lý sớm và phục hồi nhanh. Các đơn vị cần coi an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phòng chống gian lận là cấu phần bắt buộc trong chiến lược phát triển, chiến lược chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu và quản trị rủi ro tổng thể của từng đơn vị.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển dữ liệu, ứng dụng AI và đặc biệt là tăng cường an ninh, an toàn thông tin trong toàn ngành đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cảnh báo…

Chuyển đổi số ngân hàng tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết: Công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc mô hình quản trị và phương thức cung ứng dịch vụ ngân hàng. Công nghệ thông tin đã trở thành hạ tầng thiết yếu, năng lực cốt lõi để các đơn vị đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm sự vận hành thông suốt của toàn hệ thống.

Qua đó, dịch vụ trên môi trường số của ngành Ngân hàng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cung cấp các dịch vụ số an toàn, thuận tiện, thông minh cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, an toàn số, với trọng tâm là an ninh mạng, tạo nền tảng cho niềm tin số, dữ liệu là nguồn lực cho quản trị, điều hành và đổi mới dịch vụ. Trí tuệ nhân tạo mở ra những phương thức mới trong tự động hóa, phân tích, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ba trụ cột này chỉ phát huy giá trị khi được triển khai đồng bộ, có quản trị, có kiểm soát rủi ro và lấy sự an toàn của hệ thống, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng làm yêu cầu xuyên suốt.

Ông Lê Hoàng Chính Quang – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phát biểu tại Hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết, tại Ngân hàng Nhà nước100% văn bản, hồ sơ công việc của Ngân hàng Nhà nước được xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định); đã có 95 tổ chức tín dụng kết nối gửi, nhận văn bản điện tử với Ngân hàng Nhà nước. Trong cải cách thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp 43 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Đây là kết quả quan trọng góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho tổ chức tín dụng và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên nền tảng dữ liệu.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng đã đầu tư mạnh cho hạ tầng số và ứng dụng công nghệ mới. Đến nay, tỷ lệ giao dịch qua kênh số của nhiều ngân hàng đạt trên 98%; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP. Việt Nam đã kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với các quốc gia Lào, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, góp phần thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và hội nhập tài chính khu vực.

Việc triển khai Đề án 06 đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết tháng 6/2026, toàn ngành đã đối chiếu sinh trắc học thành công gần 163 triệu hồ sơ khách hàng và trên 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức; đạt 100% khách hàng phát sinh giao dịch số đã được đối chiếu sinh trắc học; 100% đơn vị đã triển khai xác thực sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân.

Đặc biệt, Hệ thống SIMO đã triển khai thu thập thông tin từ 147 đơn vị, trong đó có 15 đơn vị thử nghiệm khai thác; đã cảnh báo hơn 4,6 triệu lượt khách hàng; trong đó hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã dừng giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,2 nghìn tỷ đồng. Những kết quả trên góp phần quan trọng trong phòng ngừa gian lận, lừa đảo, bảo vệ tài sản của khách hàng và củng cố niềm tin đối với dịch vụ ngân hàng số./.

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Thống đốc: Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số quốc gia Hội thi chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026 thể hiện quyết tâm đổi mới, thúc đẩy nền kinh tế số hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.