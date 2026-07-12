Chứng chỉ tiền gửi tăng nhiệt, lãi suất tiết kiệm đua ưu đãi

Thị trường huy động vốn tuần qua tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao, đồng thời tăng ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Chứng chỉ tiền gửi bứt tốc

Đáng chú ý, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi ở nhiều kỳ hạn từ 1-6 tháng, đồng thời hạ mệnh giá tham gia xuống dưới 10 triệu đồng thay vì chỉ áp dụng từ 100 triệu đồng như trước. Theo biểu lãi suất mới, kỳ hạn 30-59 ngày được hưởng 7,3%/năm, kỳ hạn 60-89 ngày là 7,5%/năm, kỳ hạn 4-6 tháng đạt 8%/năm và kỳ hạn khoảng 6-7 tháng lên tới 9%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) cũng duy trì mức lãi suất khá cao cho sản phẩm này, từ 6,5%/năm với kỳ hạn 1 tháng đến 7,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, cao hơn khoảng 2-3 điểm phần trăm so với tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) áp dụng mức 6,3%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất, nhiều ngân hàng còn giảm điều kiện tham gia khi cho phép khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi chỉ từ 1 triệu đồng, thay vì yêu cầu số tiền lớn như trước. Cùng với khả năng cầm cố vay vốn hoặc chuyển nhượng theo quy định, sản phẩm này ngày càng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn đối với dòng tiền nhàn rỗi.

Diễn biến trên phản ánh nhu cầu gia tăng huy động vốn của các ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn vượt tốc độ huy động. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 15/6, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%, tạo khoảng cách gần 2 điểm phần trăm.

Nhiều chuyên gia cho rằng áp lực cân đối nguồn vốn, đặc biệt cho vay trung và dài hạn, sẽ tiếp tục khiến các ngân hàng tích cực sử dụng chứng chỉ tiền gửi như một công cụ thu hút vốn hiệu quả.

Ưu đãi tiết kiệm nở rộ

(Ảnh minh họa: Nguồn: Vietnam+)

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi, nhiều ngân hàng cũng gia tăng sức hút đối với tiền gửi tiết kiệm thông qua các chương trình cộng lãi suất và khuyến mại dành cho khách hàng.

Đáng chú ý, Ngân hàng số Cake by VPBank triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mở "sổ đầu tiên" trong thời gian từ 10-31/7, giúp lãi suất kỳ hạn 12 tháng có thể lên tới 9,2%/năm.

Một chương trình khác của ngân hàng số này cũng cho phép khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm hưởng lãi suất thực tế lên tới 8,9%/năm đối với các kỳ hạn từ 10-24 tháng sau khi cộng thêm ưu đãi.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa 8,55%/năm, đồng thời cộng thêm 0,2 điểm phần trăm cho khách hàng mới.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng cộng thêm tới 1%/năm cho khách hàng ưu tiên và hội viên cao cấp.

Chưa dừng ở đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) còn triển khai chương trình tặng điểm thưởng có giá trị hàng chục đến hàng trăm triệu đồng theo quy mô tiền gửi, trong khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tổ chức chương trình quay số trúng vàng SJC và sổ tiết kiệm dành cho khách hàng gửi tiền.

Ngoài các chương trình ưu đãi, mặt bằng lãi suất huy động niêm yết trên thị trường nhìn chung vẫn duy trì ổn định, phổ biến dao động khoảng 5-6,5%/năm.

Ở nhóm lãi suất niêm yết thông thường, ACB đang dẫn đầu ở nhiều kỳ hạn với 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 7,2%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mức cao nhất phổ biến là 4,75%/năm, được nhiều ngân hàng như ACB, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) áp dụng.

Đối với các khoản tiền gửi giá trị rất lớn, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất đặc biệt. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng (PVcomBank) đang dẫn đầu với 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng đối với khoản tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng.

Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) với 9%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) với 8,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng từ 500 tỷ đồng, Ngân hàng số Vikki Bank với 7,9%/năm cho khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng và HDBank với 7,6%/năm cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho nền kinh tế tiếp tục gia tăng, giới phân tích cho rằng cuộc cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, các chương trình ưu đãi và những sản phẩm huy động linh hoạt như chứng chỉ tiền gửi được kỳ vọng sẽ tiếp tục là công cụ quan trọng giúp các ngân hàng thu hút dòng tiền trên thị trường.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), tăng trưởng huy động vốn nhiều năm qua luôn thấp hơn tăng trưởng tín dụng, tạo áp lực trong việc cân đối nguồn vốn của hệ thống.

Đến ngày 15/6, tín dụng đã tăng 6,38%, trong khi huy động vốn mới tăng khoảng 4,3%. Dù thanh khoản toàn hệ thống vẫn được đảm bảo, nhưng việc duy trì các tỷ lệ an toàn ngày càng khó khăn khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động.

Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng trong giai đoạn cuối năm 2024 và năm 2025 khi việc cân đối nguồn vốn ngày càng khó khăn./.

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