Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác tài chính, kết nối dòng vốn vào VIFC-HCMC

Hợp tác phát triển thị trường vốn, thanh toán xuyên biên giới, fintech và tài chính xanh được xác định là những lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức đi vào hoạt động.

Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc do VIFC-HCMC phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 13/7, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về định hướng hợp tác nhằm tăng cường kết nối thị trường tài chính và thu hút dòng vốn quốc tế.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Kwon Tae Han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sự kiện diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi VIFC-HCMC chính thức đi vào vận hành. Việc các chuyên gia tài chính Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi về định hướng hợp tác ngay trong giai đoạn đầu phát triển của trung tâm tài chính sẽ tạo nền tảng cho những dự án hợp tác dài hạn.

Ông Kwon Tae Han nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế và hiện đang bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực tài chính với tư cách Đối tác chiến lược toàn diện.

Quang cảnh Diễn đàn. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng nền kinh tế toàn cầu, hợp tác tài chính ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Hai bên cần thúc đẩy kết nối thể chế, hạ tầng tài chính và thị trường nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính thuận tiện, an toàn hơn cho người dân.

Đại diện phía Hàn Quốc cũng đánh giá Việt Nam có lợi thế về thị trường năng động và khả năng tiếp nhận công nghệ số, trong khi Hàn Quốc sở hữu nhiều kinh nghiệm trong phát triển tài chính số, fintech và hạ tầng tài chính điện tử. Việc kết nối các thế mạnh này sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của VIFC-HCMC cũng như mở rộng hợp tác tài chính song phương.

Theo ông Kwon Tae Han, những lĩnh vực có thể sớm triển khai hợp tác gồm kết nối thanh toán bằng mã QR, phát triển thị trường trái phiếu và tăng cường liên kết giữa các tổ chức tài chính của hai nước. Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối để thúc đẩy các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh cụ thể.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết, bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng thể chế, minh bạch, kết nối số, tiêu chuẩn xanh và quản trị rủi ro. Trong khi đó, ASEAN tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế với khoảng 226 tỷ USD vốn FDI trong năm 2024, còn Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển với nhu cầu vốn rất lớn cho hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Huân, việc thành lập VIFC-HCMC là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một thị trường tài chính có chiều sâu hơn, đa dạng hơn và có khả năng huy động hiệu quả các nguồn vốn quốc tế.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

"VIFC-HCMC không chỉ là nơi tập trung các tổ chức tài chính mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng kết nối dòng vốn, công nghệ và nhân lực quốc tế; thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới và phát triển các sản phẩm phục vụ trực tiếp nền kinh tế thực," ông Huân nói.

Trên nền tảng đó, VIFC-HCMC đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực gồm quản lý tài sản và quỹ đầu tư, thị trường vốn và trái phiếu quốc tế, tài chính xanh, tài chính số và fintech, thanh toán xuyên biên giới, tài chính hàng không, tài chính hàng hải cùng các dịch vụ hỗ trợ như xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán, tư vấn pháp lý, trọng tài và đào tạo.

Đánh giá Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược của VIFC-HCMC, Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân cho biết, hai bên có nhiều dư địa hợp tác nhờ Hàn Quốc sở hữu thị trường vốn phát triển, hệ thống ngân hàng hiện đại, năng lực công nghệ cao và kinh nghiệm xây dựng các trung tâm tài chính tại Seoul, Busan và Incheon.

Theo đó, VIFC-HCMC đề xuất năm nhóm hợp tác trọng tâm với Hàn Quốc gồm: thu hút các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư tổ chức mở rộng hiện diện tại trung tâm; phát triển các kênh huy động vốn quốc tế thông qua trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, quỹ đầu tư và tài chính dự án; kết nối hệ thống thanh toán, thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới, tài trợ thương mại và quản trị dòng tiền; hợp tác phát triển fintech, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, định danh số và các mô hình sandbox; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình trao đổi chuyên gia và hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu.

Riêng trong lĩnh vực tài chính xanh, đại diện VIFC-HCMC cho rằng, Hàn Quốc có lợi thế về công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và hạ tầng số, trong khi Việt Nam có nhu cầu vốn rất lớn để thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát thải ròng bằng "0." VIFC-HCMC có thể trở thành nền tảng kết nối nguồn vốn Hàn Quốc với các dự án xanh tại Việt Nam thông qua việc cấu trúc, xếp hạng, bảo lãnh, phân phối và giao dịch các sản phẩm tài chính xanh.

Lãnh đạo VIFC-HCMC cũng khẳng định sẽ xây dựng cơ chế đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư Hàn Quốc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình phát triển sản phẩm, triển khai chương trình thử nghiệm và kết nối doanh nghiệp./.

Doanh nghiệp tài chính Hàn Quốc đón làn sóng tăng trưởng tài sản tại Việt Nam Nhiều công ty chứng khoán và quản lý tài sản Hàn Quốc đang đồng loạt mở rộng hoạt động nhằm đón đầu đà tăng trưởng kinh tế cao và quy mô dân số gần 100 triệu người của Việt Nam.

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