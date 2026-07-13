Samsung Electronics tăng giá dịch vụ hậu mãi do chi phí linh kiện leo thang

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Chi phí linh kiện điện tử và chất bán dẫn tăng mạnh đang tạo thêm áp lực lên hoạt động dịch vụ hậu mãi của Samsung Electronics.

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá sản phẩm trong năm nay, tập đoàn này tiếp tục tăng giá vật tư sửa chữa, kéo theo chi phí dịch vụ bảo hành và sửa chữa đối với một số sản phẩm có thể tăng trong thời gian tới.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ các nguồn tin trong ngành điện tử Hàn Quốc ngày 13/7, cho biết Samsung Electronics đã điều chỉnh tăng giá vật tư cung cấp cho hệ thống Trung tâm Dịch vụ Samsung Electronics từ đầu tháng này.

Đây là lần tăng giá thứ hai trong năm 2026, sau đợt điều chỉnh hồi tháng 1, trong bối cảnh giá linh kiện và nguyên vật liệu tiếp tục leo thang.

Cụ thể, chi phí vật tư đối với các sản phẩm thuộc bộ phận Trải nghiệm Di động (MX), bao gồm điện thoại thông minh, tăng trung bình khoảng 5%. Đối với bộ phận Điện tử Gia dụng (DA), mức tăng bình quân khoảng 9%.

Việc điều chỉnh không chỉ liên quan đến các linh kiện như chip nhớ và màn hình trên điện thoại thông minh mà còn bao gồm nhiều bộ phận sử dụng trong các thiết bị gia dụng như động cơ, máy nén của điều hòa và máy giặt. Riêng bộ phận kinh doanh tivi không nằm trong đợt điều chỉnh này do chi phí linh kiện không có nhiều biến động so với các đối thủ.

Giới chuyên môn nhận định việc tăng giá phản ánh tác động ngày càng rõ của tình trạng “lạm phát chip,” khi giá chất bán dẫn bộ nhớ cùng nhiều linh kiện điện tử khác tăng cao trong thời gian dài. Những áp lực chi phí vốn chỉ ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm hoàn thiện nay đã lan sang lĩnh vực dịch vụ hậu mãi và sửa chữa.

Theo thông lệ, giá vật tư sửa chữa được xác định dựa trên mặt bằng giá của các doanh nghiệp cùng ngành. Trong bối cảnh nhiều hãng điện tử đã điều chỉnh tăng chi phí vật tư, Samsung Electronics cũng phải điều chỉnh để bù đắp chi phí đầu vào.

Các chuyên gia cho biết vật tư thường chiếm khoảng 80-90% tổng chi phí sửa chữa, do đó việc tăng giá linh kiện nhiều khả năng sẽ khiến người tiêu dùng phải trả chi phí dịch vụ sau bán hàng cao hơn, dù mức tăng được dự báo không quá lớn.

Không chỉ dịch vụ hậu mãi, giá bán các thiết bị điện tử cũng đang chịu sức ép đáng kể từ chi phí linh kiện. Trong năm nay, nhiều hãng điện tử toàn cầu đã nhiều lần điều chỉnh giá bán điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng nhằm cải thiện lợi nhuận.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Omdia, giá bán trung bình điện thoại thông minh trên toàn cầu trong năm 2026 được dự báo tăng khoảng 21% so với năm trước.

Giới phân tích cũng dự báo mẫu iPhone 18 Pro Max của Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới có thể có giá bán tại Hàn Quốc vượt 3 triệu won (khoảng 2.001 USD). Trong khi đó, mẫu Galaxy Z Fold 8 của Samsung Electronics, dự kiến trình làng trong tháng này, được cho là sẽ có giá khởi điểm khoảng 3 triệu won đối với phiên bản 256 GB.

Việc Samsung Electronics tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ hậu mãi cho thấy áp lực từ chi phí chip và linh kiện không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất mà còn đang lan rộng sang toàn bộ chuỗi giá trị của ngành điện tử, từ giá bán sản phẩm đến các dịch vụ sau bán hàng./.

Lợi nhuận của Samsung Electronics dự kiến tăng gấp 18 lần nhờ cơn sốt AI Nhờ cơn sốt AI đẩy giá chip nhớ tăng phi mã, lợi nhuận hoạt động quý II/2026 của Samsung Electronics dự kiến tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 56,35 tỷ USD.

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