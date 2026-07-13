Đề xuất phương án phân chia và lộ trình khai thác Sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo về kế hoạch khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó đề xuất về phương án phân chia và lộ trình khai thác cũng như các cơ chế chính sách đảm bảo khai thác hiệu quả sân bay này với Tân Sơn Nhất.

Ba giai đoạn khai thác

Theo báo cáo của ACV, đơn vị đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, công trình và lắp đặt trang thiết bị, kiên quyết hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng muộn nhất trong tháng 9/2026.

Mặt khác, ACV dự kiến thời điểm đưa Sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026.

Dựa trên chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam và ý kiến của các hãng hàng không, kế hoạch khai thác Sân bay quốc tế Long Thành đã được ACV tiếp thu, điều chỉnh trên cơ sở nguyên tắc phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; bảo đảm hoạt động vận tải hàng không được duy trì liên tục, thông suốt, không gây gián đoạn hoặc đứt gãy chuỗi vận tải hàng không tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, kế hoạch khai thác Sân bay quốc tế Long Thành cũng hạn chế tối đa tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hãng hàng không và quyền lợi hợp pháp của hành khách; phát huy hiệu quả đầu tư dự án và năng lực khai thác của cả 2 cảng hàng không; bảo đảm tính đồng bộ giữa hạ tầng cảng hàng không với hạ tầng giao thông kết nối, logistics và các điều kiện dịch vụ khai thác; lộ trình khai thác phù hợp với đặc thù mùa lịch bay của các hãng hàng không, bảo đảm lộ trình khoa học, hợp lý và khả thi.

Bộ cầu ống lồng đã được lắp đặt tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Trên cơ sở đó, ACV đề xuất lộ trình khai thác Sân bay quốc tế Long Thành theo các giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến ngày 27/3/2027), các hãng hàng không khuyến khích khai thác các chuyến bay quốc tế (bao gồm vận tải hàng hóa) tại Long Thành. Riêng Tân Sơn Nhất, tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế hiện hữu (trừ các đường bay và chuyến bay đã được khai thác tại Long Thành); không cấp phép khai thác mới các đường bay, chuyến bay đi/đến Tân Sơn Nhất trong giai đoạn này.

Dự án Sân bay Long Thành đặt mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay Chủ đầu tư đang nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực cho giai đoạn tăng tốc tiến độ hoàn thành đưa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Giai đoạn này, Vietnam Airlines đã đăng ký khai thác từ Long Thành đến Bắc Kinh, Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc) và Manila (Philippines), đồng thời mở đường bay nội địa đến Hà Nội. Vietjet đăng ký khai thác các chuyến bay từ Long Thành đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và Thanh Hóa.

Từ lịch bay mùa Hè 2027 (từ ngày 27/3 đến 30/10/2027) khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) tại Long Thành.

Cụ thể, các đường bay đi/đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Trung Á (trừ Đông Bắc Á và Đông Nam Á), toàn bộ các chuyến bay chở hàng cũng sẽ được khai thác tại Long Thành. Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế đi/đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á hiện hữu.

Đến lịch bay mùa Đông 2027 (giai đoạn 30/10/2027 đến 25/3/2028), Sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận gần như toàn bộ chuyến bay quốc tế. Các chuyến bay quốc tế thường lệ có cự ly dưới 1.000km của các hãng bay Việt Nam vẫn khai thác tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Giảm 20-50% giá dịch vụ cho hãng bay

Ngoài các chính sách ưu đãi tại Thông tư 23 /2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng, ACV đã chủ động xây dựng và dự kiến áp dụng gói ưu đãi “Long Thanh Launch” giảm từ 20-50% giá dịch vụ hàng không trong giai đoạn 2026-2027 nhằm thu hút các hãng khai thác tại Sân bay quốc tế Long Thành.

Để đảm bảo Sân bay quốc tế Long Thành đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả, ACV kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm ban hành khung điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) ưu tiên và cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại Tân Sơn Nhất cho các hãng hàng không Việt Nam thực hiện chuyển khai thác sang Long Thành theo đúng lộ trình, đảm bảo tính công bằng và khai thác có hiệu quả.

Cục Hàng không phê duyệt slot cho các hãng có nhu cầu chuyển sớm hơn kế hoạch và thực hiện cấp slot tại Long Thành đối với những đường bay mới hoặc tăng chuyến mà Tân Sơn Nhất đã hết khả năng tiếp nhận do giới hạn khai thác.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại Sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

ACV đề nghị Bộ Xây dựng sớm phê duyệt phương án giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Long Thành và ban hành mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, làm cơ sở pháp lý để các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khai thác để công bố thông tin đến các hãng bay.

Cơ quan này kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch khai thác Sân bay quốc tế Long Thành, minh bạch về lộ trình khai thác đến người dân, hành khách quốc tế và các đối tác trong/ngoài nước, tạo sự đồng thuận từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp hàng không.

Bên cạnh đó, ACV cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy tiến độ hoàn thành các trục giao thông kết nối, đặc biệt là Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, hoàn thành toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tuyến Vành đai 3, nút giao An Phú và các cầu kết nối (Cát Lái, Long Thành 2)./.

Các hãng bay trong nước và quốc tế đều muốn bay đến Sân bay Long Thành Đến nay, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về phương án, kịch bản khai thác Sân bay quốc tế Long Thành vào cuối năm nay.