Dông lốc làm thiệt hại 75 căn nhà và 4 người bị thương tại Cà Mau

Ngày 13/7, thông tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết, dông lốc làm thiệt hại nhiều căn nhà tại các xã Khánh Bình, Trần Văn Thời, Trí Phải và xã Lương Thế Trân.

Hiện ngành chức năng Cà Mau đang tập trung trợ người dân khắc phục sự cố thiên tai, hỗ trợ kinh phí ban đầu tạo điều kiện ổn định sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Trương Văn Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, dông lốc vào sáng ngày 13/7 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã làm sập, tốc mái 75 căn nhà, 4 người bị thương; trong đó, sập hoàn toàn 12 căn nhà, còn lại tốc mái và 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân các xã đã khẩn trương cử các lực lượng chức năng đến hiện trường để giúp người dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa hệ thống điện, tiến hành thống kê đánh giá mức độ thiệt hại.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng phòng, chống thiên tai đã khẩn trương xuống hiện trường phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục thiệt hại, hỗ trợ kinh phí ban đầu giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Lê Minh Toàn cho biết, sau khi nhận được thông tin Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và trợ mỗi hộ gia đình có nhà sập 2 triệu đồng/căn, các căn nhà tốc mái 1 triệu đồng/căn.

Đồng thời, chỉ đạo huy động lực lượng trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát thống kê cụ thể thiệt hại.

Phối hợp điện lực xử lý cột điện bị hư hỏng, bảo đảm an toàn điện, đồng thời đề xuất ngành điện sớm khắc phục để nhân dân có điện phục vụ sinh hoạt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau ông Nguyễn Văn Khởi cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng các ban ngành nhanh chóng trợ kinh phí để người dân để vượt qua khó khăn ban đầu, với mỗi hộ có nhà sập hoàn toàn là 5 triệu đồng và 3 triệu đồng với nhà tốc mái.

Theo Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay thiên tai làm 02 người chết, 4 người bị thương, ước tổng thiệt hại trên 25 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7, đặc biệt trong đêm mùng 8 và rạng sáng 9/7 đã gây nhiều điểm sạt lở đất, cây đổ, ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 qua tỉnh Điện Biên. (Ảnh: TTXVN phát)

Điện Biên: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 43/45 xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 48,3 tỷ đồng.

Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 12/7, Điện Biên đã xảy ra 22 đợt thiên tai, chủ yếu gồm mưa lớn, dông lốc, mưa đá, sét đánh, sạt lở đất và sụt lún đất, tập trung chủ yếu trong các tháng 4, 5, 6 và đặc biệt là đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 1/7 đến ngày 12/7/2026.

Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm 1 người chết, 6 người bị thương; 721 nhà ở bị ảnh hưởng, hư hỏng; 919,13 ha cây trồng bị thiệt hại; 197 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 4,03 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 17 điểm trường, 107 tuyến giao thông, 21 công trình thủy lợi và công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng cùng nhiều công trình hạ tầng khác.

Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 12/7, tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1 kết hợp với hội tụ gió trên cao đến mực 5.000 m; đồng thời chịu tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ và vùng hội tụ gió trên cao duy trì trên khu vực Bắc Bộ, đã gây ra nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, làm phát sinh nhiều điểm sạt lở đất, lũ quét cục bộ và ngập úng, gây thiệt hại đáng kể về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, có 226 nhà bị sạt lở, ảnh hưởng; gần 110 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, sạt lở; gần 200 con gia súc, gia cầm, lợn bị chết, cuốn trôi; 5 điểm trường bị sạt lở; 64 tuyến đường bản bị sạt lở; 6 cột treo cáp viễn thông bị nghiêng; công trình thủy điện Nậm Mức 2 đang thi công bị lũ gây thiệt hại.… Ước tổng thiệt hại về tiền khoảng 17,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã khẩn trương triển khai kiểm tra hiện trường, rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại, đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ để tổ chức khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ."

Nhiều địa phương đã huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ sơ tán người dân, khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống sau thiên tai. Điển hình, xã Nà Tấu, xã Tủa Chùa, xã Si Pa Phìn, phường Mường Lay...

Nhận định mùa mưa bão năm 2026 còn nhiều phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì chế độ trực ứng phó, theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo để cảnh báo đến từng thôn, bản và người dân, bảo đảm người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; hoàn thiện phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro sát với địa bàn mới sau sắp xếp; kiên quyết tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có tình huống; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để người dân qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm "bốn tại chỗ"; củng cố, tập huấn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Tập trung huy động nguồn lực khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua: ưu tiên thông tuyến giao thông, khôi phục công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, điểm trường bảo đảm điều kiện cho năm học mới; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, gieo trồng lại diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, không để đất bỏ hoang sau thiên tai./.

Dông lốc cuốn sập mái vòm chợ, hàng chục căn nhà bị tốc mái ở Cần Thơ Dông lốc làm sập 2 căn nhà, cuốn sập mái vòm chợ Lấp Vò ở xã Trung Hưng, làm đổ nhiều trụ điện với tổng thiệt hại bước đầu ước tính trên 500 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

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