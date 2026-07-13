Yêu cầu đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào 16 giờ hôm nay

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện số 7584/BNNMT-ĐĐ gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, yêu cầu đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 16 giờ ngày 13/7/2026.

Theo công điện, hồi 7 giờ ngày 13/7, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,02m, mực nước hạ lưu 52,05m, lưu lượng về hồ 569m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.234m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 16 giờ hôm nay.

Cùng với đó, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc Mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, ngành chức năng đã và đang triển khai các biện pháp khắc phục.