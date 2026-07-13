Sạt lở tại nhà máy điện rác tại Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng

Ngày 13/7, đơn vị vận hành nhà máy điện rác Antony Waste tại khu vực ngoại ô thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ cho biết ít nhất 9 công nhân đã thiệt mạng khi một lượng lớn rác thải bất ngờ sạt lở, đổ ập lên tòa nhà hành chính của cơ sở này do mưa lớn kéo dài.



Theo giới chức nhà máy, vụ tai nạn xảy ra khi hàng nghìn tấn rác từ bãi chôn lấp liền kề nhà máy xử lý rác Antony Waste bất ngờ sạt xuống, chôn vùi tòa nhà hành chính, khiến 23 người mắc kẹt bên trong. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn tấn rác tại bãi chôn lấp liền kề mất ổn định và sạt lở.



Lực lượng cứu hộ đã giải cứu an toàn 14 người. Do mưa lớn kéo dài, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Hiện hoạt động của nhà máy đã tạm thời bị đình chỉ để phục vụ công tác đánh giá mức độ an toàn và kiểm định kết cấu công trình.



﻿ Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn tấn rác tại bãi chôn lấp liền kề mất ổn định và sạt lở. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Tại Ấn Độ, các vụ sập công trình và tai nạn trong lĩnh vực xây dựng xảy ra khá phổ biến trong mùa mưa - kéo dài từ tháng 6 - 9 hằng năm, khi nhiều công trình cũ kỹ, xuống cấp không đủ sức chống chịu mưa lớn kéo dài.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cả tần suất lẫn cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Ấn Độ – quốc gia đông dân nhất thế giới.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khí tượng cảnh báo sự xuất hiện của hiện tượng El Niño, với cường độ có thể mạnh hơn trong năm nay, có nguy cơ làm thay đổi các quy luật thời tiết thông thường trên khắp Ấn Độ./.

Những dấu hiệu nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất là gì? Mưa lớn đang diễn ra ở một số tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh khiến nhiều khu vực đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.