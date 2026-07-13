Người Nga thay đổi thói quen chi tiêu do giá tăng

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, lượng khách đến các cơ sở ăn uống trên khắp Nga giảm từ 6-10%. Người tiêu dùng ngày càng ít ăn ngoài, thay vào đó chọn thức ăn chế biến sẵn từ siêu thị. Các chủ nhà hàng và cửa hàng thức ăn nhanh đang bù đắp cho sự sụt giảm lượng khách bằng cách tăng giá: hóa đơn trung bình tăng từ 4-18% trong giai đoạn này, tùy thuộc vào từng phân khúc.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, số lượng hóa đơn tại các tiệm bánh tươi trên khắp Nga giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tại các quán càphê giảm 9%, tại các cửa hàng thức ăn nhanh giảm 7%, và tại các quán càphê và quầy kem giảm 6%, theo tính toán của Evotor.

Đặc biệt tại Moskva, cuộc khủng hoảng trên thị trường nhà hàng cũng đang được cảm nhận một cách rõ rệt. Theo dịch vụ Check Index, trong nửa đầu năm 2026, lượng khách tại tất cả các phân khúc cơ sở kinh doanh của thủ đô Nga giảm 8%, trong đó các cửa hàng thức ăn nhanh giảm 2%. Theo ước tính của chuỗi quán càphê Cofix, mức giảm giao dịch trung bình trên thị trường là 10-17%, trong đó chuỗi cửa hàng này ghi nhận mức giảm 6%.

Nikita Rogozny, đồng sở hữu chuỗi quán mỳ Wokker và chuỗi siêu thị Briket Market, nhận thấy sự sụt giảm lượng khách hàng đến mua trực tiếp tại các cửa hàng trong trung tâm thương mại. Dịch vụ tiền boa Netmonet cũng báo cáo sự sụt giảm lượng khách hàng, đặc biệt là tại các nhà hàng truyền thống và quán càphê tầm trung.

Theo thống kê của công ty Evotor, chuyên lắp đặt thiết bị và phần mềm máy tính tiền, lượng khách đến các cửa hàng tiện lợi cũng giảm 10% từ tháng 1 đến tháng 6, trong khi lượng khách đến các cửa hàng rượu và thuốc lá giảm 14%. Trong khi đó, hóa đơn trung bình tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái do lạm phát.

Theo tính toán của công ty, số lượng hóa đơn tại các cửa hàng bia giảm 8%, và tại các cửa hàng tạp hóa chuyên biệt giảm 5%. Số lượng khách hàng tại các cửa hàng hoa giảm 6%. Các nhà phân tích của T-Pay ghi nhận doanh thu siêu thị giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 6, cửa hàng rượu giảm 12% và cửa hàng thuốc lá giảm 18%.

Theo Dmitry Vostrikov, Giám đốc điều hành Hiệp hội Rusprodsoyuz, hầu hết các nhà sản xuất thực phẩm đều chứng kiến doanh số bán lẻ giảm. Chuyên gia này nhận định rằng người tiêu dùng có thể đang giảm bớt việc mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi, thay vào đó tập trung vào các cửa hàng giảm giá mạnh.



Theo một nghiên cứu của công ty tư vấn Prognosis và Shopper's, 81% người Nga tiết kiệm tiền mua thực phẩm. Năm nay, 34% số người được hỏi bắt đầu tiết kiệm tiền ăn, cùng với gần một nửa (47%) số người Nga trước đây đã tiết kiệm và hiện đang tiếp tục làm như vậy.

Tuy nhiên doanh thu của các chủ nhà hàng đang tăng. Theo Rosstat, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026, doanh thu của các nhà kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên 2.440 tỷ ruble. Sự tăng trưởng này là hệ quả của lạm phát, làm giá trị hóa đơn trung bình đang ngày càng tăng.

Theo Evotor, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, người tiêu dùng đã chi trung bình 530 ruble (khoảng 7 USD) tại các cửa hàng thức ăn nhanh, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Theo các nhà phân tích, tại các tiệm bánh, mức chi tiêu trung bình tăng 10% lên 259 ruble, tại các quán càphê tăng 7% lên 469 ruble, tại các quán ăn tăng 5% lên 845 ruble và tại các quầy kem tăng 4% lên 354 ruble.

Đồng thời, hóa đơn trung bình cho việc mua sắm hàng tạp hóa đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026. Theo MTS AdTech, người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn 6,6% mỗi lần mua sắm tại Magnit (695 ruble) so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều hơn 6,3% tại Pyaterochka (707 ruble) và nhiều hơn 7,7% tại Verny (724 ruble) mỗi lần mua sắm.

Khách tham quan VkusVill đã chi trung bình 1.100 ruble mỗi lần ghé thăm từ tháng 1 đến tháng 5 (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái), Lenta chi 1.700 ruble (tăng 7,5%), và Azbuka Vkusa chi 2.400 ruble (tăng 7,6%).

Theo nghiên cứu, 83% số người được hỏi tin rằng giá thực phẩm sẽ tăng nhiều nhất vào năm 2026. Chi phí tiện ích đứng thứ hai (được 70% số người được hỏi đề cập), tiếp theo là thiết bị gia dụng và điện tử (40%).

Trong số các sản phẩm tăng giá nhiều nhất, người tham gia khảo sát đã nêu tên thịt (67%), cá (58%), trái cây (57%), dưa chuột và cà chua (55%), và các sản phẩm từ sữa (51%). Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện trên 800 cư dân trưởng thành của các thành phố Nga (số lượng nam và nữ bằng nhau)./.

Bất chấp suy thoái kinh tế, người Nga vẫn tăng chi tiêu cho hàng xa xỉ Mặc dù kinh tế suy thoái và nhiều thương hiệu phương Tây rút khỏi thị trường, người Nga vẫn tiếp tục chi tiêu cho các sản phẩm của Tiffany, Gucci, Balenciaga và những thương hiệu xa xỉ châu Âu khác.

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