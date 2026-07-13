EU sẽ siết chặt quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 13/7 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ từng bước hạn chế quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi, thay vì áp dụng lệnh cấm toàn diện, nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nguy cơ trên môi trường số.

Phát biểu khi công bố báo cáo của nhóm chuyên gia gồm các bác sĩ, học giả, đại diện thanh thiếu niên và phụ huynh, bà Von der Leyen nhấn mạnh đã có sự đồng thuận về việc cần quy định độ tuổi tối thiểu để trẻ em tham gia các nền tảng mạng xã hội, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế phù hợp với từng lứa tuổi.

Theo bà, vấn đề không phải là liệu trẻ em có được sử dụng mạng xã hội hay không, mà là thời điểm và điều kiện để các nền tảng này tiếp cận trẻ em. EC dự kiến sẽ trình đề xuất lập pháp về vấn đề này trong nửa cuối năm nay.

Báo cáo của nhóm chuyên gia khuyến nghị không cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiếp xúc với màn hình điện tử; trẻ từ 3-12 tuổi chỉ nên sử dụng thiết bị số và các nền tảng phù hợp với lứa tuổi dưới sự giám sát của người lớn; trong khi thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi có thể từng bước sử dụng mạng xã hội một cách độc lập, nhưng chỉ trên các nền tảng được tích hợp đầy đủ các tính năng bảo vệ an toàn.

Chủ tịch EC nhấn mạnh các nền tảng số phải chứng minh sản phẩm của mình không gây hại cho trẻ em. Theo bà, giống như mọi sản phẩm khác tại châu Âu, các doanh nghiệp phát triển nền tảng trực tuyến phải chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của dịch vụ mà họ cung cấp.

Đồng Chủ tịch nhóm chuyên gia Jörg Fegert cảnh báo trẻ em và thanh thiếu niên đang phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng trên môi trường mạng, đồng thời cho rằng cần nhanh chóng thay đổi toàn bộ hệ sinh thái số liên quan đến trẻ em.

Thời gian qua, EU liên tục gia tăng sức ép lên các tập đoàn công nghệ lớn. Hôm 11/7, EC yêu cầu Meta loại bỏ các tính năng bị cho là gây nghiện trên Facebook và Instagram, sau khi đưa ra cảnh báo tương tự đối với TikTok hồi tháng Hai.

Hiện, các nước thành viên vẫn có quan điểm khác nhau về độ tuổi tối thiểu được phép sử dụng mạng xã hội. Tây Ban Nha đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi, trong khi Pháp muốn áp dụng ngưỡng 15 tuổi. Một số nước như Estonia lại phản đối áp dụng lệnh cấm.

Theo bà Von der Leyen, EC sẽ xem xét các đề xuất này để xây dựng một khuôn khổ thống nhất cho toàn khối.

Ủy viên EU phụ trách bảo vệ người tiêu dùng Michael McGrath cho biết một dự luật mới dự kiến được trình vào cuối năm nay sẽ tăng cường bảo vệ trẻ em trước các thiết kế có tính gây nghiện trên các nền tảng số, qua đó giúp người dùng đưa ra quyết định một cách minh bạch và không bị thao túng./.

Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm học mới Tổng thống Emmanuel Macron và Chính phủ Pháp đặt mục tiêu đưa quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1/9, trùng với thời điểm bắt đầu năm học mới.