Quảng Ninh quảng bá du lịch và mời gọi nhà đầu tư Nga

Quảng Ninh mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và logistics. Đây là thông điệp được tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh vừa diễn ra ở Moskva (Liên bang Nga).



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Ủy ban Phát triển Du lịch Moskva cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành Nga. Đoàn Quảng Ninh có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, cùng các sở, ngành và doanh nghiệp.



Giới thiệu về tiềm năng của địa phương, ông Nguyễn Chí Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - cho biết năm 2025 tỉnh đón hơn 30 triệu lượt khách, trong đó có trên 5 triệu lượt khách quốc tế.

Tham tán Thương mại, Trưởng đại diện Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga Dương Hoàng Minh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Riêng 6 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế nhưng khách Nga mới chỉ đạt hơn 10.000 lượt. Theo ông Nguyễn Chí Thành, Quảng Ninh cần tăng cường hợp tác để thu hút khách Nga đến Vịnh Hạ Long và các điểm đến khác nhiều hơn nữa.

Bên cạnh Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, địa phương còn có nhiều lợi thế khác về biển đảo, văn hóa, nghỉ dưỡng cao cấp và chăm sóc sức khỏe. Quảng Ninh hiện có khoảng 1.500 cơ sở lưu trú từ 1-5 sao, nhiều sân golf, du thuyền đạt chuẩn quốc tế, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng biển nước sâu và mạng lưới giao thông hiện đại.



Địa phương cũng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giải trí, logistics, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).



Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết hợp tác du lịch giữa hai nước đang phục hồi mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam đón gần 700.000 lượt khách Nga, gần gấp đôi so với năm 2024. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga đến Việt Nam đã vượt 700.000 lượt.

Theo Đại sứ, việc khôi phục các đường bay thẳng và nhiều chuyến bay thuê bao (charter), cùng chính sách thị thực thuận lợi đã tạo động lực cho tăng trưởng du lịch. Nga hiện cấp thị thực điện tử cho công dân Việt Nam, trong khi công dân Nga được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam với thời gian lưu trú tối đa 45 ngày.



Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao việc Quảng Ninh tổ chức chương trình xúc tiến đúng thời điểm nhu cầu du lịch của người Nga đến Việt Nam đang gia tăng, đồng thời ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lữ hành Nga.



Tại chương trình, Quảng Ninh gửi tới các đối tác Nga ba thông điệp: luôn chào đón du khách Nga; mong muốn mở rộng hợp tác với các hãng lữ hành và hiệp hội du lịch để tăng trao đổi khách; và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nga trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và giải trí. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẵn sàng phối hợp mở các đường bay từ nhiều thành phố của Nga đến Quảng Ninh.



Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh với Đại sứ Đặng Minh Khôi và cán bộ chủ chốt Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Quảng Ninh và các công ty lữ hành Nga.



Trước đó, làm việc với đoàn công tác Quảng Ninh, Đại sứ Đặng Minh Khôi đề nghị địa phương tăng cường quảng bá điểm đến bằng tiếng Nga, thường xuyên tham gia các hội chợ, lễ hội du lịch tại Nga, mở rộng các đường bay trực tiếp và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Nga nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách.



Cùng chuyến công tác, đoàn Quảng Ninh cũng tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch tại thành phố Yekaterinburg trong khuôn khổ Triển lãm Công nghiệp Quốc tế INNOPROM 2026, qua đó quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long, kết nối với các đối tác và mở rộng cơ hội thu hút khách cũng như đầu tư từ thị trường Nga./.

Quảng Ninh dồn sức quảng bá để đạt mục tiêu đón hơn 21 triệu lượt du khách Trong 10 tháng của năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đón 18,43 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 48.362 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.