Thế giới

DIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức

Chính sách trung lập về công nghệ khiến ngành công nghiệp Đức mất lợi thế cạnh tranh, theo đó, cần triển khai nhiều chính sách táo bạo hơn để thúc đẩy công nghệ chuyên biệt.

Thu Hằng
Ôtô của hãng BMW. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ôtô của hãng BMW. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nhà kinh tế học Martin Gornig, Giám đốc nghiên cứu chính sách công nghiệp của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), Đức và châu Âu có thể ứng phó với sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp bằng các công nghệ chuyên biệt, như đã từng làm trong các cuộc cạnh tranh trước đây.

Ông nhấn mạnh: "Câu trả lời luôn nằm ở những thị trường ngách chứ không phải sản xuất hàng loạt." Có nhiều ứng dụng, ví dụ như trong lĩnh vực robot xây dựng, cần đến các công nghệ chuyên biệt hơn và trong lĩnh vực này, Đức một lần nữa có thể dẫn đầu.

Tuy nhiên, ông Gornig nói với hãng thông tấn Đức (dpa), điều này đòi hỏi các chính sách táo bạo, chấp nhận rủi ro trong việc xác định và thúc đẩy các công nghệ riêng lẻ. Ông cũng cho rằng không thể đạt được lợi ích gì từ cách tiếp cận được gọi là trung lập về công nghệ mà Đức vốn theo đuổi từ trước đến nay, ví dụ như trong ngành công nghiệp ôtô.

"Sự trung lập về công nghệ sẽ khiến ngành công nghiệp Đức sụp đổ vì nó ngăn cản việc đầu tư đầy đủ vào một công nghệ nhất định," nhà kinh tế của DIW nhấn mạnh. Khái niệm trung lập về công nghệ là việc áp dụng các quy định, chính sách hoặc tiêu chuẩn không ưu tiên hay phân biệt đối xử với bất kỳ công nghệ cụ thể nào.

Do cách tiếp cận này, Đức đã bỏ lỡ cơ hội phát triển trên thị trường ôtô Trung Quốc, nơi tập trung rất nhiều vào xe điện. Ông Gornig nói: "Trước đây, các sản phẩm của Đức thành công ở Trung Quốc vì người mua Trung Quốc có ấn tượng đó là những chiếc xe tốt hơn xe của họ. Giờ thì họ tự hỏi tại sao phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho những chiếc xe kém chất lượng hơn từ Đức."

Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ôtô châu Âu và Đức. Ông cho rằng việc áp thuế đối với xe điện sẽ khiến các công ty của Đức không thực hiện những điều chỉnh cần thiết và tiếp tục sản xuất những chiếc xe điện kém chất lượng.

Ông nhấn mạnh: "Đức cần áp lực cạnh tranh để thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Đức cần một chính sách thương mại cạnh tranh, đặc biệt là đối với Trung Quốc."

Ông cũng cho rằng châu Âu phải phát triển các chiến lược khác nhau để ngăn chặn hành vi bán phá giá và chiến thuật chiếm lĩnh thị trường của Trung Quốc. Áp dụng thuế quan đặc biệt tạm thời chắc chắn là một lựa chọn - những biện pháp như vậy là thông lệ được chấp nhận trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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