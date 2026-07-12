Canada: Nổ súng gần lễ hội đường phố Toronto, 7 người thương vong

Tối 11/7 theo giờ bờ Đông Canada, một vụ nổ súng đã xảy ra ở khu vực buôn bán của thành phố Toronto khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ phạm.



Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực đang diễn ra lễ hội salsa.



Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội, cảnh sát Toronto cho biết đã phong tỏa hiện trường gần giao lộ St Clair Avenue West và Arlington Avenue, yêu cầu người dân tránh khỏi khu vực này cũng như tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thủ hiến Ontario Doug Ford chia buồn với các nạn nhân cũng như gia đình họ, đồng thời khẳng định sẽ đưa thủ phạm ra trước pháp luật.



Vụ việc xảy ra ngay sau một vụ nổ súng khác ở Montreal vào cuối tháng trước, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một sỹ quan cảnh sát.

Kẻ tấn công đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Hồi tháng 2, một vụ xả súng trường học đã xảy ra ở thị trấn khai thác mỏ nhỏ Tumbler Ridge ở miền Tây, khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm cả mẹ và anh trai của kẻ xả súng, và 27 người bị thương./.

Canada: Nổ súng tại Montreal làm 3 người thiệt mạng Một vụ nổ súng ngày 22/6 tại Canada đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm một cảnh sát, một dân thường và nghi phạm, ngay sau đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

​