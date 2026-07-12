Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người, trong khi hơn 18.000 người phải sống tại các khu tạm trú và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng, theo các số liệu mới nhất được công bố ngày 11/7.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez ngày 11/7 thông báo số người tử vong đã tăng thêm hơn 100 người so với báo cáo trước đó.

Ngoài ra, có 16.740 người bị thương và 315 thi thể chưa được xác định danh tính. Mặc dù chưa công bố số người vẫn đang mất tích song Liên hợp quốc ước tính có thể lên tới 50.000 người.

Theo Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề xã hội Venezuela Hector Rodríguez, đến nay đã đưa được 18.437 người bị ảnh hưởng tới 94 khu tạm trú trên cả nước. Trong đó, bang ven biển La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nhất - có tới 10.981 người đang phải sơ tán.

Thủ đô Caracas có 6.133 người và bang Miranda có 1.323 người. Các khu tạm trú được thiết lập tại sân vận động, quảng trường và nhiều khu vực công cộng. Các đội cứu trợ trong nước và quốc tế đang hỗ trợ y tế, cung cấp lương thực cho những người bị mất nhà cửa.

Người dân mất nhà sau động đất tại La Guaira, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez khẳng định Chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời trấn an các gia đình có người gặp nạn rằng chỉ tiến hành công tác dọn dẹp những khu vực đổ nát sau khi đã hoàn tất công tác tìm kiếm.

Về công tác phục hồi sau thảm họa, Chính phủ Venezuela ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới để bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền đã dành hơn 40 khu đất tại bang La Guaira, với tổng diện tích khoảng 584.000m2, để xây dựng các khu dân cư mới tại những khu vực được đánh giá an toàn hơn.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã làm rung chuyển thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira, khiến nhiều khu dân cư bị tàn phá, hàng loạt tòa nhà cao tầng đổ sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Đây được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong nhiều thập kỷ qua./.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam hoàn thành sứ mệnh tại Venezuela Chuyến bay cất cánh từ Sân bay Maiquetia (Venezuela) đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam về nước, hạ cánh an toàn tại Sân bay Nội Bài.