Trung Quốc triển khai kế hoạch ổn định tăng trưởng cho 10 ngành công nghiệp

Trung Quốc đang từng bước ban hành loạt kế hoạch hành động mới nhằm ổn định tăng trưởng cho 10 ngành công nghiệp trọng điểm, xác định rõ mục tiêu phát triển giai đoạn tiếp theo, đồng thời triển khai nhiều biện pháp liên quan đến nâng cao năng lực cung ứng, mở rộng thị trường hiệu quả và tối ưu hóa hệ sinh thái phát triển.

Theo đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cùng 7 cơ quan khác đã công bố “Kế hoạch hành động ổn định tăng trưởng ngành ôtô giai đoạn 2025-2026.”

Trước đó, “Kế hoạch hành động ổn định tăng trưởng ngành sản xuất điện tử thông tin 2025-2026” và “Kế hoạch ổn định tăng trưởng ngành thiết bị điện lực 2025-2026” cũng lần lượt được công bố.

Dự kiến, các ngành thép, kim loại màu, hóa dầu, vật liệu xây dựng, hóa chất, cơ khí và công nghiệp nhẹ cũng sẽ sớm có kế hoạch tương tự, nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo phát triển hợp lý về quy mô.

Theo định hướng chính sách, các kế hoạch mới tập trung vào “ưu cung – mở cầu”. Đối với ngành sản xuất điện tử thông tin, kế hoạch nhấn mạnh việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo, nâng cao mức độ thông minh của sản phẩm đầu cuối, đẩy mạnh tích hợp giữa thiết bị thông minh và sản phẩm, hỗ trợ nâng cấp điện thoại, máy tính, máy chủ, thiết bị nghe nhìn và các linh kiện; đồng thời khuyến khích đổi mới hình thức sản phẩm để thúc đẩy tiêu dùng các thiết bị điện tử truyền thống.

Trong ngành ôtô, chính sách nhấn mạnh mở rộng tiêu dùng trong nước, nâng cao chất lượng cung ứng. Cụ thể, sẽ đẩy mạnh thí điểm điện khí hóa phương tiện công cộng, tiếp tục triển khai chương trình đưa ôtô năng lượng mới về nông thôn, đồng thời bổ sung hạ tầng sạc điện ở khu vực huyện.



Đối với ngành thiết bị điện lực, trong bối cảnh một số lĩnh vực nhu cầu chịu sức ép, chính sách đưa ra các điểm tăng trưởng mới, bao gồm đẩy nhanh xây dựng các dự án năng lượng tái tạo tại vùng hoang mạc, các cơ sở tích hợp gió – quang – thủy điện và các tuyến truyền tải điện siêu cao áp.

Ngoài ra, sẽ hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ trọng điểm trong lĩnh vực thiết bị lưới điện thông minh và năng lượng mới nhằm nâng cao năng lực cung ứng, bảo đảm gắn kết giữa cung và cầu.

Điểm đáng chú ý, loạt kế hoạch ổn định tăng trưởng này còn hướng tới cải thiện cơ cấu ngành, chuẩn hóa trật tự cạnh tranh, tối ưu hóa môi trường phát triển.

Trong ngành sản xuất điện tử thông tin, nhấn mạnh việc chống cạnh tranh không lành mạnh, xử lý tình trạng bán phá giá trong lĩnh vực quang điện, đồng thời định hướng các địa phương quy hoạch hợp lý ngành pin và quang điện.

Trong ngành ôtô, chính sách yêu cầu kết hợp biện pháp ngắn hạn và dài hạn, siết chặt giám sát giá thành, kiểm tra tính nhất quán trong sản xuất, giám sát việc thực hiện cam kết thanh toán của các doanh nghiệp lớn.

Giới chuyên gia nhận định, việc duy trì vận hành ổn định và phát triển chất lượng cao của công nghiệp Trung Quốc vẫn đối diện nhiều thách thức, cả từ môi trường bên ngoài lẫn mâu thuẫn cơ cấu trong nội bộ ngành.

Các kế hoạch mới kết hợp biện pháp ngắn hạn như “ổn định doanh thu, bảo đảm cung ứng, mở rộng xuất khẩu” với chiến lược dài hạn “tăng cường thế mạnh, khắc phục điểm yếu, nâng cao sức chống chịu,” qua đó hỗ trợ ngành công nghiệp vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đại diện Hiệp hội Công nghiệp Điện lực Trung Quốc, kế hoạch mới sẽ mang lại lợi ích lớn cho các lĩnh vực sản xuất thiết bị phát điện, truyền tải, phân phối điện, cũng như chuyển đổi số và thông minh hóa.

Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về công nghệ và thiết bị điện than, thủy điện, điện gió, điện mặt trời, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ trong lĩnh vực điện hạt nhân và điện khí.

Bên cạnh đó, nước này sẽ hình thành hệ thống công nghệ hoàn chỉnh về thiết bị truyền tải siêu cao áp, thúc đẩy số hóa và thông minh hóa toàn diện trong thiết kế, sản xuất, vận hành thiết bị điện lực, tiến tới phát triển theo hướng cao cấp, thông minh và xanh hóa.

Ông Quan Binh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế công nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu phát triển công nghiệp (Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc), cho rằng các ngành công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc đang đối diện thách thức chuyển đổi cơ cấu, các kế hoạch mới sẽ giúp cải thiện môi trường phát triển, nâng cao năng lực quản trị, loại bỏ những yếu tố phi thị trường, qua đó thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh./.

