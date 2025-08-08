Trung Quốc: Thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh

Ngày 8/8, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) vừa ban hành hướng dẫn triển khai Luật Thúc đẩy Khu vực Tư nhân nhằm kiểm soát hành vi độc quyền và cạnh tranh không công bằng, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của khu vực tư nhân.



Trong thông cáo, tòa cho biết bộ quy tắc bao gồm 25 điều, bao quát các yêu cầu chung và công tác xét xử liên quan đến việc bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các chủ thể, định hướng khu vực tư nhân hoạt động tuân thủ luật pháp, bảo đảm tư pháp nghiêm minh, không thiên vị, và thúc đẩy cải thiện hệ thống tư pháp công bằng.



SPC cho biết sẽ triển khai các biện pháp bảo đảm bảo vệ bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân, qua đó củng cố niềm tin của họ. Các biện pháp này bao gồm bảo đảm cạnh tranh thị trường công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân mở rộng kênh huy động vốn, xử lý các vấn đề như chậm thanh toán, bảo hộ đổi mới công nghệ, cũng như thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, trật tự của các ngành công nghiệp mới nổi.



Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và tội phạm khác trong nội bộ doanh nghiệp tư nhân, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp duy trì quản trị nội bộ hiệu quả.

Văn kiện mới cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ pháp lý đối với quyền sở hữu tài sản, xử lý thỏa đáng tài sản trong các vụ việc liên quan, sửa chữa các vụ án oan sai đối với doanh nghiệp, và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, hướng dẫn đề nghị tòa án cải thiện dịch vụ tố tụng để giảm chi phí cho doanh nghiệp tư nhân khi giải quyết tranh chấp và tìm kiếm biện pháp khắc phục.

Hướng dẫn cũng quy định tăng cường hỗ trợ để doanh nghiệp tư nhân mở rộng hoạt động ra nước ngoài một cách an toàn, đồng thời nâng cao hiệu quả xét xử các vụ việc có yếu tố nước ngoài.



Hồi tháng 4, cơ quan lập pháp tối cao Trung Quốc cũng đã thông qua luật cơ bản đầu tiên dành riêng cho việc thúc đẩy khu vực tư nhân, có hiệu lực từ ngày 20/5./.

